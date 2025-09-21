Vučić najavio: Legalizacija objekata za 100€, veće penzije i plate

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će uskoro biti predložen zakon o legalizaciji svih nelegalnih objekata, kojih ima 4,8 miliona.

Izvor: RTS/ printscreen

Vučić je u obraćanju u Palati Srbija ocijenio da će legalizacija moći da se ostvari po nevjerovatno povoljnim uslovima, odnosno po cijeni od 100 evra po objektu u selima, po toj i nešto višoj cijeni u prigradskim naseljima, a u gradovima, zavisno od njihove veličine, od 100 do 500 evra, osim za velike stanove u centru Beograda, gdje će cijena legalizacije biti 1.000 evra.

Za legalizaciju, kako je najavio, biće potrebno da se popuni i pošalje jedan dokument u digitalnoj formi, a svi koji to urade do Nove godine moći će da legalizuju svoje objekte u roku od dva do tri mjeseca.

Vučić je rekao da će oni koji to učine imati upisano vlasništvo na svoje objekte za "vijek vjekova" i moći će da ih upišu kao hipoteku, da se legalno priključe na infrastrukturu i ostvare sva druga prava koja do sada nisu imali.

"Ovim uređujemo tržište nekretnine, a na građanima je da obave sitnicu i samo se prijave za legalizaciju", naveo je Vučić.

On je dodao da ovo ne važi za one koji su gradili na tuđem zemljištu, za one koji su gradili u zaštićenom području, gdje će objekti postati vlasništvo države, kao i za imovinu stečenu kriminalom.

"Ovo je tačka na nelegalnu gradnju. Nećemo da pretimo rušenjem. Ko god bude nelegalno gradio u budućnosti, ići ćemo na to da to postane vlasništvo države. Onda ćemo to dati sirotinji ili za gradnju škola i vrtića, o čemu će odlučiti država", rekao je Vučić.

On je najavio da će penzije od 1. decembra porasti za 12,2 odsto, tako da će prosječna penzija iznositi 485 evra.

"Od 1. januara minimalna zarada će porasti za 10,1 odsto i biće 551 evro, a pokrivenost minimalne potrošačke korpe biće 111 odsto. Od 1. oktobra porašće i plate u zdravstvu i obrazovanju za pet odsto", rekao je Vučić.

SRNA