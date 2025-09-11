logo
Vučić ugostio Stivena Sigala: Predsjednik Srbije razgovarao sa filmskom zvijezdom

Autor Nevena Davidović
0

Predsjednik Vučić ugostio je Stivena Sigala.

Vučić ugostio Stivena Sigala Izvor: Instagram/buducnostsrbijeav /Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas u zgradi Predsjedništva na Andrićevom vencu holivudsku legendu i majstora borilačkih vještina - glumca Stivena Sigala.

"U srdačnom i prijateljskom razgovoru sa @seagalofficial razmotrili smo mogućnosti jačanja kulturne i umjetničke saradnje, kao i načine na koje Srbija može biti dodatno promovisana na međunarodnoj sceni. Razgovarali smo i o mogućim zajedničkim projektima u kinematografiji, medijskim partnerstvima i promovisanju investicija u kulturnu industriju.

Zahvalio sam gospodinu Sigalu na iskazanoj ljubavi prema Srbiji i spremnosti da svoj ugled i popularnost koristi u cilju afirmacije naše zemlje u svijetu. Njegovo opredjeljenje da Srbiju doživljava kao svoju drugu domovinu, nama predstavlja veliku čast i obavezu da zajednički radimo na jačanju kulturnih i humanitarnih projekata.

Srbija će uvijek biti otvorena za umjetnike i prijatelje iz cijelog svijeta. Vjerujem da ovakvi susreti doprinose širenju dobrog glasa o našoj zemlji i jačanju mostova prijateljstva, saradnje i uzajamnog poštovanja", navodi se u objavi predsjednika Srbije na Instagram profilu "buducnostsrbijeav".

Aleksandar Vučić Stiven Sigal

