"Užasnut sam ponašanjem Turske, sanjaju obnovu Otomanske imperije": Vučić o dronovima koji su stigli u Prištinu

Aleksandar Vučić se oglasio povodom dronova koje je Turska poslala takozvanom Kosovu.

Izvor: M.M./ATA Images/Shutterstock.com/Barillo_Images

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom turskih dronova "Skydagger" koji su stigli u Prištinu iz Turske. Predsjednik Srbije reagovao je na svom "X" profilu povodom isporuke 1.000 bespilotnih letjelica.

"Užasnut sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN 1244, kao i nastavkom naoružavanja prištinskih vlasti. Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost Zapadnog Balkana i da ponovo sanja obnovu Otomanske imperije. Srbija je mala zemlja, ali smo dobro razumjeli poruku!", napisao je Aleksandar Vučić.

Ужаснут сам понашањем Турске и бруталним кршењем Повеље УН и Резолуције Савета безбедности УН 1244, као и наставком наоружавања приштинских власти. Сада је потпуно јасно да Турска не жели стабилност Западног Балкана и да поново сања обнову Отоманске империје. Србија је мала… — Александар Вучић (@predsednikrs)October 8, 2025

Turski dronovi "Skydagger" je trebalo da stignu u Prištinu u januaru 2026. godine, ali su ipak stigli tri mjeseca ranije. Takozvano Kosovo je sklopilo ugovor sa turskom kompanijom "Bajkar" koja proizvodi ovu vrstu bespilotnih letjelica.

Kakvi su dronovi "Skydagger"?

Ovi dronovi su namijenjeni za napad na statične i mobilne mete. Mogu da nose eksplozive težine od dva do pet kilograma.