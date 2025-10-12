Prvi rezultati izbora na KiM: Tahiri proglasio pobjedu, Kurtijevi kandidati gube

U Uroševcu kandidat DPK Agim Aliju vodi sa 54,5% glasova u poređenju sa 29,7% koliko ima Enver Haliti iz Samoopredeljenja.

Izvor: EPA/Georgi Licovski

Arijan Tahiri iz Demokratske partije Kosova proglasio je pobjedu na lokalnim izborima u Južnoj Mitrovici. Prema rezultatima koje prenose albanski mediji, kandidati Samoopredeljenja gube i u Uroševcu i Prištini.

Tahiri proglasio pobjedu u Mitrovici

On je, u objavi na Fejsbuku, zahvalio građanima Južne Mitrovice i istakao da su pobijedili zajedno i da će zajedno i slaviti.

"Čekam vas večeras u 22.00 časa u Sportskoj hali 'Rudar'", istakao je Tahiri.

Prema anketi koju je sprovela kompanija UBO Konsalting Arijan Tahiri iz DPK osvojio je 55,9 odsto glasova, prenio je Reporteri.

Gradonačelnik Južne Mitrovice Berdi Hamza reagovao je nakon pobjede kandidata PDK za gradonačelnika ove opštine Arijana Tahirija. On se zahvalio građanima Mitrovice na ovoj pobjedi.

Na drugom mjestu je Faton Peci iz Pokreta Samoopredeljenje sa 39,7 procenata, dok je Gezim Pljakoli iz Demokratskog saveza Kosova dobio 4,4 odsto glasova.

Samoopredeljenje gubi i u Prištini?

Prema podacima koje je objavila Koha, a koji predstavljaju prve rezultate izbora na Kosovu, kandidat Samoopredeljenja u Prištini Harjula Čeku trenutno ima 30 odsto glasova birača, dok Perparim Rama iz Demokratske lige kosova ima 44,1 odsto glasova i u prednosti je.

U Uroševcu kandidat DPK Agim Aliju trenutno prema informacijama Kohe ima 54.5 odsto glasača, dok Enver Haliti iz Samoopredeljenja ima 29.7 odsto glasova.

(Blic/MONDO)