logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvi rezultati izbora na KiM: Tahiri proglasio pobjedu, Kurtijevi kandidati gube

Prvi rezultati izbora na KiM: Tahiri proglasio pobjedu, Kurtijevi kandidati gube

Izvor mondo.rs Izvor Blic
0

U Uroševcu kandidat DPK Agim Aliju vodi sa 54,5% glasova u poređenju sa 29,7% koliko ima Enver Haliti iz Samoopredeljenja.

prvi rezultati izbora na kosovu Izvor: EPA/Georgi Licovski

Arijan Tahiri iz Demokratske partije Kosova proglasio je pobjedu na lokalnim izborima u Južnoj Mitrovici. Prema rezultatima koje prenose albanski mediji, kandidati Samoopredeljenja gube i u Uroševcu i Prištini.

Tahiri proglasio pobjedu u Mitrovici

On je, u objavi na Fejsbuku, zahvalio građanima Južne Mitrovice i istakao da su pobijedili zajedno i da će zajedno i slaviti.

"Čekam vas večeras u 22.00 časa u Sportskoj hali 'Rudar'", istakao je Tahiri.

Prema anketi koju je sprovela kompanija UBO Konsalting Arijan Tahiri iz DPK osvojio je 55,9 odsto glasova, prenio je Reporteri.

Gradonačelnik Južne Mitrovice Berdi Hamza reagovao je nakon pobjede kandidata PDK za gradonačelnika ove opštine Arijana Tahirija. On se zahvalio građanima Mitrovice na ovoj pobjedi.

Na drugom mjestu je Faton Peci iz Pokreta Samoopredeljenje sa 39,7 procenata, dok je Gezim Pljakoli iz Demokratskog saveza Kosova dobio 4,4 odsto glasova.

Samoopredeljenje gubi i u Prištini?

Prema podacima koje je objavila Koha, a koji predstavljaju prve rezultate izbora na Kosovu, kandidat Samoopredeljenja u Prištini Harjula Čeku trenutno ima 30 odsto glasova birača, dok Perparim Rama iz Demokratske lige kosova ima 44,1 odsto glasova i u prednosti je.

U Uroševcu kandidat DPK Agim Aliju trenutno prema informacijama Kohe ima 54.5 odsto glasača, dok Enver Haliti iz Samoopredeljenja ima 29.7 odsto glasova.

(Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kosovo izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ