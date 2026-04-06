Čovjek je otišao najdalje ikada od planete Zemlje: Artemis II oborio rekord posade Apola 13 iz 1970. godine

Artemis II oborio rekord misije Apola 13 i prešao najveću udaljenost od Zemlje.

Izvor: X/@NASA/Printscreen

Posada Artemisa II je upravo oborila rekord misije Apola 13 iz 1970. godine i oni su upravo prešli najveću distancu od planete Zemlje, javlja "Skaj Njuz". NASA je saopštila da je Apolo 13 prešao 248.655 milja od Zemlje, odnosno oko 400.171 kilometar, a Artemis II će ukupno biti udaljen od zemlje oko 252.760 milja, odnosno oko 406.777 kilometara.

"Prije 55 godina, trojica istraživača su postavila rekord za najveću udaljenost na koju su ljudi ikada otputovali sa naše planete. Prije više od 55 godina, Lovel, Svigert i Hejz su odletjeli oko 400.000 kilometara, a danas u ime čovječanstva, vi pomjerate tu granicu", saopštila je Komanda misije Artemisa II.

