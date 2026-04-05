Misija Artemis II: Astronauti sutra stižu do tamne strane Mjeseca

Američka svemirska agencija NASA saopštila je da je zadovoljna dosadašnjim tokom misije "Artemis dva" i napretkom letjelice "Orion" očekujući da sutra stigne do tamne strane Mjeseca

Izvor: X/@NASA/Printscreen

Time će četvoro astronauta, troje iz SAD i jedan iz Kanade, otići dalje od Zemlje nego bilo koji ljudi do sada.

Pilot Viktor Glaver izjavio je da se Zemlja sve više smanjuje u vidnom polju, dok Mjesec postaje sve veći, nakon što je aktiviran ključni potisnik za izlazak iz Zemljine orbite, piše "Gardijan".

Članovi posade prvi su astronauti koji su se uputili ka Mjesecu poslije više od 50 godina, nastavljajući tamo gdje je program "Apolo" stao 1972. godine.

Iako misija već šalje dragocjene podatke i snimke, astronauti su prijavili probleme sa jednim od ključnih sistema kapsule "Orion", odnosno sa toaletom, koji od lansiranja funkcioniše sa prekidima.

Zamjenik rukovodioca "Orion" programa u NASA Debi Kort izjavila je da su astronauti prijavili i neprijatan miris iz sanitarnog dijela kapsule, ističući da su svemirski toaleti oduvijek predstavljali tehnički izazov.

NASA je objavila i fotografije Orijentalnog basena na Mjesecu, koji podsjeća na metu, a astronautkinja Kristina Koh rekla je da je posada posebno uzbuđena zbog tog prizora, koji ranije nije bio viđen ljudskim okom iz ove perspektive.

Tokom misije, astronauti koriste geološku obuku kako bi dokumentovali površinu Mjeseca, uključujući prastare tokove lave i udarne kratere, a prethodno su morali da savladaju i ključne orijentire na njegovoj površini.

Očekuje se da će letjelica tokom noći između nedjelje i ponedjeljka ući u zonu u kojoj gravitacija Mjeseca ima jači uticaj od Zemljine, prenio je Tanjug.

Ukoliko sve protekne po planu, posada će tokom obilaska Mjeseca, koji traje oko šest sati, dostići najveću udaljenost od Zemlje u istoriji čovječanstva.