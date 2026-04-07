NASA objavila prvu sliku tamne strane Mjeseca: Prizor kakav čovječanstvo nikada nije vidjelo

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Prva fotografija tamne strane Mjeseca zabilježena je tokom misije Artemis II. NASA je otkrila nevjerovatne prizore iz svemira.

Prva fotografija tamne strane Mjeseca Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia/YouTube / The Launch Pad

Posada Artemisa II, iz letjelice Orion, sinoć je prvi put u istoriji čovječanstva vidjela kako izgleda tamna strana Mjeseca. NASA je podijelila i prve fotografije nevjerovatnih prizora na društvenim mrežama.

NASA i Bijela kuća su objavile fotografiju na kojoj se vidi tamna strana Mjeseca, sa pogledom na planetu Zemlju.

"Čovječanstvo, sa druge strane. Prva fotografija sa daleke, tamne strane Mjeseca. Snimljena iz Oriona dok Zemlja zalazi iza lunarnog horizonta", napisali su u opisu nestvarne fotografije.

Podijelili su i fotografiju potpunog pomračenja, izvan Zemlje. Iz lunarne orbite, Mjesec zaklanja Sunce, otkrivajući prizor koji je rijetko ko u istoriji čovječanstva ikada vidio.

Tokom preleta Mjeseca 6. aprila, astronauti misije Artemis 2 zabilježili su impresivnu fotografiju prstenova bazena Orijentale. Na poziciji "10 sati" bazena jasno su vidljiva dva manja kratera, za koja je posada predložila da se nazovu Integriti i Kerol.

Svojom misijom, posada Artemisa 2 zaputila se u svemir dalje od Zemlje od bilo kog čovjeka u istoriji, a ujedno su postali i prvi ljudi koji su golim okom posmatrali pojedine delove daleke strane Mjeseca, kao i pomračenje Sunca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NASA mjesec

Još iz INFO

