Do Crvene planete i nazad za 153 dana: Astronom pratio asteroid, pa pronašao prečicu do Marsa

Do Crvene planete i nazad za 153 dana: Astronom pratio asteroid, pa pronašao prečicu do Marsa

Autor N.D. Izvor Smartlife
0

Astronom je otkrio rutu koja bi mogla značajno da skrati povratni let do Marsa i poveća bezbjednost astronauta.

Astronom pratio asteroid i pronašao prečicu do marsa Izvor: Shutterstock

Putovanje do Marsa trenutno traje između sedam i deset mjeseci, ali novo istraživanje astronoma Marsela de Oliveire Souze sugeriše da bi taj put mogao biti znatno kraći.

Analizom orbitalnih podataka asteroida 2001 CA21, Souza je identifikovao specifičnu rutu koja bi teoretski mogla da skrati povratno putovanje na svega 153 dana. Njegova studija, objavljena u časopisu Acta Astronautica, fokusira se na korišćenje putanja asteroida kao vodiča za optimizaciju kretanja letjelica.

Uobičajene misije koriste energetski efikasnu, ali sporu Hohmanovu orbitu, čekajući "prozor" za lansiranje na svakih 26 mjeseci. Souza je, međutim, tražio trenutak kada se orbita asteroida, koji sječe putanje Zemlje i Marsa, poklapa sa idealnim nagibom za direktniji let.

Ključ za ovaj poduhvat je 2031. godina. Analiza je pokazala da samo ovaj lansirni prozor nudi geometriju koja omogućava letjelici da "presječe" standardnu putanju. Pored ultrabrze opcije od 153 dana, identifikovana je i varijanta od 226 dana, koja takođe nudi veliku uštedu vremena.

Kraće putovanje nije samo pitanje brzine, već i bezbednosti astronauta. Manje vremena provedenog u dubokom svemiru znači manju izloženost opasnom zračenju i manju potrebu za zalihama hrane i goriva na samoj letjelici.

Iako je riječ o teorijskom modelu, Souza ističe da bi orbite asteroida mogle postati ključni alat za planiranje budućih međuplanetarnih ruta. Umjesto da ih pratimo samo kao pretnju, ovi kosmički objekti bi mogli da posluže kao navigacioni orijentiri za brže osvajanje svemira.

Naravno, primena ove rute u praksi zavisiće od preciznosti inženjerskih simulacija i tehnološke spremnosti sistema za navigaciju, piše Gizmodo.

