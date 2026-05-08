logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pluton ponovo postaje planeta? NASA želi da pokrene raspravu o odluci staroj 20 godina

Pluton ponovo postaje planeta? NASA želi da pokrene raspravu o odluci staroj 20 godina

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Dvije decenije nakon što je izbačen iz društva planeta, Pluton bi mogao da doživi senzacionalni povratak.

Pluton ponovo postaje planeta Izvor: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute Image

Od svog otkrića 1930. godine, Pluton je imao status devete planete Sunčevog sistema. To se promijenilo 2006. godine, kada je Međunarodna astronomska unija (IAU) uvela formalnu definiciju planete.

Prema tim pravilima, nebesko tijelo mora ispuniti tri kriterijuma: mora da orbitira oko Sunca, biti dovoljno masivno da ga gravitacija oblikuje u sferu i očistiti svoju orbitalnu putanju od ostataka.

Pluton ispunjava prva dva uslova, ali ne i treći. On je smješten u Kajperovom pojasu, regionu naseljenom mnogim sličnim ledenim tijelima. Pluton nema gravitacionu dominaciju potrebnu da očisti svoju orbitu, a kao rezultat toga, IAU ga je preklasifikovala u patuljastu planetu.

Pitanje se ponovo pojavilo na kraju saslušanja direktora NASA-e Džareda Ajzakmana u Senatu, kada je republikanski senator Džeri Moran pokrenuo ovu temu.

Ajzakman je odgovorio rekavši da je "veoma u taboru za vraćanja Plutonu statusa planete". On je naveo da NASA trenutno radi na naučnim radovima koje bi želio da ponovo pokrene ovo pitanje u naučnoj zajednici, prenosi Euronews.

Ipak, IAU je jedini međunarodno priznati autoritet koji je zadužen za dodjeljivanje oznaka nebeskim tijelima, a svoju odluku nije ponovo razmatrala od kad je donijeta 2006. godine.

Za sada, Pluton ostaje zvanično klasifikovan kao patuljasta planeta. Da li će se taj status promijeniti zavisi od snage naučnih argumenata koje bi Nasa uskoro mogla izneti.

(021/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pluton planeta NASA svemir

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ