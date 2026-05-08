Pluton ponovo postaje planeta? NASA želi da pokrene raspravu o odluci staroj 20 godina

Dvije decenije nakon što je izbačen iz društva planeta, Pluton bi mogao da doživi senzacionalni povratak.

Od svog otkrića 1930. godine, Pluton je imao status devete planete Sunčevog sistema. To se promijenilo 2006. godine, kada je Međunarodna astronomska unija (IAU) uvela formalnu definiciju planete.

Prema tim pravilima, nebesko tijelo mora ispuniti tri kriterijuma: mora da orbitira oko Sunca, biti dovoljno masivno da ga gravitacija oblikuje u sferu i očistiti svoju orbitalnu putanju od ostataka.

Pluton ispunjava prva dva uslova, ali ne i treći. On je smješten u Kajperovom pojasu, regionu naseljenom mnogim sličnim ledenim tijelima. Pluton nema gravitacionu dominaciju potrebnu da očisti svoju orbitu, a kao rezultat toga, IAU ga je preklasifikovala u patuljastu planetu.

Pitanje se ponovo pojavilo na kraju saslušanja direktora NASA-e Džareda Ajzakmana u Senatu, kada je republikanski senator Džeri Moran pokrenuo ovu temu.

Ajzakman je odgovorio rekavši da je "veoma u taboru za vraćanja Plutonu statusa planete". On je naveo da NASA trenutno radi na naučnim radovima koje bi želio da ponovo pokrene ovo pitanje u naučnoj zajednici, prenosi Euronews.

Ipak, IAU je jedini međunarodno priznati autoritet koji je zadužen za dodjeljivanje oznaka nebeskim tijelima, a svoju odluku nije ponovo razmatrala od kad je donijeta 2006. godine.

Za sada, Pluton ostaje zvanično klasifikovan kao patuljasta planeta. Da li će se taj status promijeniti zavisi od snage naučnih argumenata koje bi Nasa uskoro mogla izneti.

