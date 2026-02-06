Astronomi otkrili planetu sličnu Zemlji: "Nismo vjerovali da je signal stvaran"

Novootkrivena egzoplaneta HD 137010 b kruži oko zvijezde slične Suncu i ima orbitu gotovo identičnu Zemljinoj, ali naučnike brine temperatura na njenoj površini.

Izvor: NASA/JPL-Caltech/Keith Miller

Astronomi su otkrili potencijalno nastanjivu planetuudaljenu oko 146 svjetlosnih godina od Zemlje, koja joj je slična po veličini i ima uslove uporedive sa onima na Marsu. Riječ je o otkriću koje dodatno podgrijava potragu za svjetovima nalik našem u relativno bliskom kosmičkom okruženju.

Novootkrivena egzoplaneta naso naziv HD 137010 b i kruži oko zvijezde slične Suncu. Procjene pokazuju da je oko šest odsto veća od Zemlje.

Otkrio ju je međunarodni tim naučnika iz Australije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Danske, analizom podataka koje je još 2017. prikupio svemirski teleskop Kepler tokom produžene K2 misije.

Prema riječima dr Čelsi Huang sa Univerziteta Southern Queensland, planeta ima orbitu veoma sličnu Zemljinoj. Jedan krug oko svoje zvijezde završi za približno 355 dana. Naučnici procjenjuju da postoji oko 50 odsto šanse da se HD 137010 b nalazi u nastanjivoj zoni, području u kojem bi tečna voda mogla da postoji na površini, piše Guardian.

"Posebno je uzbudljivo to što je ova Zemlji slična planeta relativno blizu, na svega oko 150 svjetlosnih godina od našeg sistema", istakla je Huang. Poređenja radi, Kepler-186f, jedan od najpoznatijih kandidata za nastanjivu planetu u orbiti zvijezde slične Suncu, nalazi se gotovo četiri puta dalje i znatno je slabije vidljiv.

Animacija egzoplanete HD 137010 b Izvor: SciTech Daily

HD 137010 b je uočena metodom tranzita, kada planeta prolazi ispred svoje zvijezde i izaziva gotovo neprimjetno slabljenje njenog sjaja. Signal su u početku primijetili naučnici u okviru projekta Planet Hunters, među kojima je bio i glavni autor studije, dr Aleksander Vener, tada srednjoškolac, koji je kasnije doktorirao upravo na ovom univerzitetu.

"U početku smo mislili da je nemoguće da je signal stvaran", rekla je Huang. "Ali nakon višestrukih provjera pokazalo se da je u pitanju gotovo školski primjer planetarnog tranzita."

Zvijezda oko koje kruži HD 137010 b je hladnija i slabija od Sunca. Zbog toga se procjenjuje da bi temperature na površini planete mogle biti slične marsovskim, potencijalno i ispod minus 70 stepeni Celzijusa. Zbog relativne blizine i sjaja zvijezde, planeta bi u budućnosti mogla da bude idealna meta za teleskope nove generacije.

Ipak, naučnici upozoravaju na oprez. Dr Sara Veb sa Univerziteta Svinburn, koja nije učestvovala u istraživanju, naglasila je da je zasad zabilježen samo jedan tranzit, dok su za konačnu potvrdu planete obično potrebna najmanje tri. Takođe je istakla da bi HD 137010 b mogla biti i takozvana "super snježna kugla", veliki ledeni svijet bogat vodom, prenosi Tportal.

Iako je u astronomskim razmjerama relativno blizu, Veb podsjeća da bi putovanje do ove planete, uz današnju tehnologiju, trajalo desetinama ili čak stotinama hiljada godina. Rezultati istraživanja objavljeni su ove nedjelje u časopisu Astrophysical Journal Letters.

(Smartlife/Mondo)