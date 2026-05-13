Nesvakidašnji slučaj: Lopov ukrao lobanju svetiteljke staru 800 godina

Autor Haris Krhalić
0

Nepoznati lopov odnio lobanju Svete Zdislave staru 800 godina.

češka policija Izvor: Shutterstock

Nepoznati lopov je ukrao lobanju staru 800 godina, za koju se vjeruje da pripada Svetoj Zdislavi od Lemberka, iz izložbene kutije u crkvi na sjeveru Češke i pobjegao, saopšteno je iz policije.

Nejasna fotografija sa bezbjednosne kamere prikazuje čovjeka u crnom, sa lobanjom u rukama, kako trči između klupa u Bazilici Svetog Lavrentija i Svete Zdislave u mjestu Jablone v Podještjedi, 110 kilometara sjeverno od Praga.

"Ovo su poražavajuće vijesti", rekao je praški nadbiskup Stanislav Pribil novinskoj agenciji ČTK.

On je naglasio da lobanja imala duhovnu vrijednost za hodočasnike.

"Ne mogu da vjerujem da neko usred bijela dana krade iz crkve relikviju čija je vrijednost prije svega istorijska, ali i duhovna", dodao je Pribil.

Sveta Zdislava od Lemberka živjela je od 1220. do 1252. godine i bila poznata po velikodušnosti i radu za siromašne. Kanonizovao ju je papa Jovan Pavle Drugi 1995. godine.

