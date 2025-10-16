logo
Drama u Češkoj: Ubijene dvije osobe kod osnovne škole, stigle specijalne jedinice

Drama u Češkoj: Ubijene dvije osobe kod osnovne škole, stigle specijalne jedinice

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ubijene su dvije osobe u pucnjavi kod osnovne škole u Češkoj.

Pucnjava u Češkoj Izvor: Profimedia

Ubijene su dvije osobe dok je jedna teško povrijeđena u pucnjavi blizu osnovne škole u mjestu Smržovka u okrugu Jablonec u Češkoj republici, piše češki list "Novinky". Policija je saopštila da su ubijeni muškarac i žena, dok je osumnjičeni muškarac završio u bolnici, prebačen je tamo helikopterom.

"Na licu mjesta je pronađeno oružje. Sve okolnosti događaja su predmet dalje istrage.

Policija je preduzela potrebne mjere i obavijestila ljude u okolini da ne izlaze. U ovom trenutku je vjerovatno samo slučajnost što se incident dogodio u blizini škole i nije imao nikakve veze sa tom ustanovom", izjavila je portparolka policije Klara Jeničkova.

Na licu mjesta su intervenisali pripadnici specijalnih jedinica, kao i Hitna pomoć i vatrogasci. Nije poznat motiv ubistva.

(Mondo)

