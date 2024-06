Uskoro konkurs: Vučić poručio da će Memorijalni centar u Donjoj Gradini biti što prije izgrađen

Na zajedničkoj sjednici vlada Srbije i Republike Srpske usvojena je odluka o rapisivanju konkursa za izgradnju memorijalnih centara posvećenih jasenovačkim žrtavama u Donjoj Gradini i Beogradu.

Izvor: Javna ustanova Spomen-područje Donja Gradina

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će Srbija i Republika Srpska da što prije izgrade Memorijalni centar u Donjoj Gradini i u Beogradu, posvećen srpskim žrtvama logora Jasenovac.

"Formira se tim da završimo Donju Gradinu, ja ću da nadgledam da uradimo to što prije i Gradinu i Beograd. Biće to uz Savu, jer je Sava donosila leševe od Jasenovca do Beograda. Naćićemo pogodno mjesto i to izgraditi da cijeli svijet vidi kakvo je stradanje Srba bilo", rekao je Vučić na zajedničkoj sjednici vlada Srbije i Republike Srpske u okviru Svesrpskog sabora.

On je dodao da je srećan što je svaki ministar iz Srpske upoznao svog partnera iz Srbije, da razgovaraju i vide jedan drugog, te naveo da su se pojavile nove ideje i da iz Srpske znaju da mogu da računaju na pomoć od Srbije.

Vučić je podsjetio da je sa Dodikom prije 10 godina dogovorio da se Srbija i Srpska ne napadaju, bez obzira na drugačije mišljenje po nekim pitanjima, i da se nikada ne čuje ružna riječ u Srbiji o Srpskoj i obrnuto, i da taj dogovor nisu prekršili.

"Samo za nas Srbe koriste različite prisvojne pridjeve, hrvatski, bosanski, crnogorski Srbi. Mi imamo u Vladi Srbije Hrvate, a jesmo li ikada rekli srpski Hrvati? To samo za Srbe važi, valjda je to ostalo iz vremena NDH", rekao je Vučić.

On je naglasio da srpski narod na Kosmetu nikada nije i neće dozvoliti da ostane bez svog srpskog imena i prezimena i srpske države, ma koliko teško bilo.

"Pred nama su teški dani, ne samo zbog pozicije Srba, nego i zbog onog što se zbiva u svijetu kada sila udari na silu. To nas polako vodi u veliku svjetsku katastrofu i u tim uslovima vitalni srpksi interes je očuvanje mira", rekao je Vučić i ukazao na ukrajinski konflikt Zapada i Rusije, od kojih niko ne želi da dozvoli da drugi pobijedi.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

On je podsjetio na gubitke Srba u ljudstvu u proteklim ratovima, te dodao da bi Srba danas bilo više nego Holanđana da nisu bili u Prvom i Drugom svjetskom ratu i u ratu 90-ih.

Vučić je rekao da se u Deklaraciji pominje i Kosovo i Metohija i obavezno poštovanje Rezolucije UN 1244, ali i dijalog kao suštinski način rješavanja problema između Srba i Albanaca, jer i ne postoji drugo rješenje osim dijaloga, kao i poštovanje Briselskog sporazuma i formiranje ZSO.

On je ukazao da, povodom rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN, nikada nije dobio odgovor od njenih zagovornika zašto se donosi ova specifična rezolucija 29 godina kasnije, a već postoji generalna rezolucije o genocidu u svijetu.

"Da li je ova rezolucija doprinijela pomirenju unutar BiH i regiona? Ne. Donijela je radost jednima, a bijes i gnjev drugoj strani. A, što su je donosili? Pa, upravo zbog toga da bismo se mi međusobno sukobljavali, a onda dolazili veliki mirotvorci iz svijeta i lupali nam packe", rekao je Vučić.

On je istakao da bez obzira na sve, Srbija i Srpska moraju da budu otvorene prema svima za razgovor.

Vučić je naveo da se u Deklaraciji Svesrpskog sabora govori jasno i o evropskoj perspektivi, da Srbija i Srpska sarađuju i sa Zapadom, ali se govori i o očuvanju tradicionalnih prijateljstava, koje su Srbi čuvali u najtežim vremenima i kojih se nikada neće stiditi.

Što se tiče drugih naroda, rekao je Vučić, veoma je važno da Srbi na svakom mjestu pruže ruku Bošnjacima, te da su Srbi uvijek spremni za dijalog koji vodi ne samo miru i poštovanju, nego i boljim odnosima.

On je ukazao da se u Deklaraciji govori i o opasnosti od asimilacije i etničkog čišćenja Srba, a kao primjer je naveo progon Srba na Kosovu i Metohiji, kao i da u Hrvatskoj postoji 20.000 Hrvata pravoslavne vjere, a to je tekovina NDH, dok na sve to svi ćute u međunarodnoj zajednici.

Vučić je rekao da svi ćute i kada se predsjedniku Srbije zabranjuje da posjeti Jasenovac, najveće stratiše srpskog naroda i drugih antifašista, kao i Jevreja i Roma.

