Predstavnik Irana u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rekao je da bi usvajanje rezolucije o Srebrenici trebalo da "ujedini cijeli svijet kako bi došlo do globalnog odbacivanja zločina", prenosi RTS.

17 : 49

Rusija: Svjedočili smo tužnom poglavlju u istoriji Generalne skupštine UN

Ovo je poručio predstavnik Rusije u UN, Vasilij Nebenzja, nakon što je Generalna skupština UN prostom većinom usvojila Nacrt rezolucije o Srebrenici.

„Donijeta je jedna politička deklaracija, da se demonizuje jedan narod i podriva Dejtonski sporazum. Ova rezolucija bez konsenzusa je donijeta tako što većina država nije za nju glasala“, istakao je Nebenzja.

Sponzori ove incijative, dodao je on, doveli su u zabludu članove Generalne skupštine UN.

"O ovoj rezoluciji ne postoji konsenzus u BiH i ona dovodi do novih tenzija. Najveći cinizam je da je kosponzor ove rezolucije Njemačka, zemlja koja je izvršila strašan genocid i ubila desetine miliona ljudi. Nikad i ništa nije zaboravljeno. Ovo ne dovodi do pomirenja, već do daljih podjela na Balkanu. Glasovi srpskih žrtava nisu se čuli. Pravda ne funkcioniše tako", poručio je ruski predstavnik.