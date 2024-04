Vučić pozvao na odbacivanje rezolucije o Srebrenici: "To će dovesti do nestabilnosti u regionu"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas na prijemu za stalne predstavnike članica Ujedinjenih nacija na odbacivanje predložene rezolucije o Srebrenici.

Izvor: Printscreen/Video Plus/Kurir

Vučić je pozvao članice UN da glasaju protiv rezolucije.

On je rekao da je Srbija otvorena za dijalog i pregovore, a da za šest mjeseci koliko su trajale pripreme za donošenje rezolucije niko nije informisao Srbiju o tome, niti dio Bosne i Hercegovine, i da je sve učinjeno u tajnosti, a da je potrebno da taj proces bude inkluzivan.

Vučić je rekao da o tekstu rezolucije nije bilo diskusije, niti slaganja u BiH, i da je ta odluka podijelila narode u toj zemlji, uz protivljenje legitimnih predstavnika Srba i ignorisanja institucija, zakona i Ustava BiH.

On je dodao da je BiH i dalje osjetljivo područje nakon konflikta, kao i da je to odluka o kojoj je trebalo postići regionalni konsenzus, jer je riječ o pitanju koje može da naruši stabilnost regiona i jer je riječ o rezoluciji koja je u suprotnosti sa interesima jedne nacije.

Vučić je rekao da su Srbija i BiH bile dio grupe koja je podnijela inicijativu kojom je 9. decembar ustanovljen kao dan žrtava genocida, da Srbija osuđuje zločine u Srebrenici, da su to učinila dva predsjednika i on i Boris Tadić, da je on posjetio Potočare i odao počast žrtvama i da je Srbija 2010. osudila te zločine skupštinskom rezolucijom.

On je poručio da je nacrt usmjeren da dodijeli odgovornost samo na jednu stranu, a da su počinioci zločina dolazili iz sve tri nacije i da će rezolucija dovesti do otvaranja starih rana i nestabilnosti u regionu, ali i produbljivanja jaza među državama u UN.

Vučić je dodao da dolazi i do opasnosti od uplitanja u pitanja kojima se bavi Savjet bezbednosti UN, koji je nadležan za situaciju u BiH.

