"To je bio zločin na kraju rata, ali nije bio genocid. To je strašna riječ moralne diskvalifikacije koju žele da stave Srbima na leđa, a znamo da nije bilo tako", rekao je Dodik.

"Nemojte to da radite jer to ne doprinosi životu u BiH, pogrešna je kalkulacija da ovo može da pomiri već nas trajno razdvaja. Ne želimo da živimo sa vama koji hoćete da kažete za srpski narod da je genocidan, ne želimo da budemo sa vama u istoj državi i nećemo biti sa vama u istoj državi", istakao je Dodik u obraćanju okupljenima.

"Stvoreno je mišljenje da su Srbi uvijek za sve krivi. A kada se drznu da dignu glas, budu optuženi za jeres. To je danas važno, jer oni koji sponzorišu rezoluciju u UN neće pijetet niti žaljenje, već napad na cjelokupan srpski narod. Zbog toga danas osjećam još veći ponos što dolazim iz Srbije jer smo rekli da ćemo se otvoreno suprotstaviti tim aktima. Predsjednik Vučić se prethodnih dana čuo sa desetinama svjetskih zvaničnika kako bi ukazao šta se krije i namjerava ovom Rezolucijom. I mnogi će se iznenaditi da to neće biti uzaludno", navela je Brnabićeva.

"Mogu da nam oduzmu sve, ali ne dvije stvari. To su ponos i sjećanje na naše najmilije. Ne mogu da nas ponize, a mi se sami možemo poniziti ako dozvolimo da se zaboravi sve što nam se desilo", zaključio je on.

18 : 35

Petar Đokić, lider Socijalističke partije Republike Srpske rekao je da velike sile žele da srpski narod gurnu u nepravdu.

"Srpski narode i svi koji ste razumni i koji gledate ovo što smo danas organizovali, a to je odlučan glas protiv onog što spremaju u UN-u, a to je da srpski narod proglase genocidnim. Zato smo danas ovdje zajedno jer je snaga u jedinstvu, a mi to danas pokazujemo. Nastavićemo borbu da zaštitimo naš narod i branićemo interese Republike Srpske. Republika Srpska je mjera slobode, a to žele da nam oduzmu. Gospodo odustanite od toga jer bićete poraženi", poručio je Đokić.