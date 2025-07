Vikend donosi osvježenje: Pad temperature i nestabilno vrijeme

Osvježenje sa kišom i pljuskovima Republiku Srpsku očekuje za vikend i takvo vrijeme zadržaće se do sredine naredne sedmice.

Izvor: Uroš Arsić

Meteorolog Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Milica Đorđević izjavila je Srni da će sutra ponegdje duvati jak južni i jugozapoadni vjetar koji će donijeti porast temperature, pa će dnevna temperatura vazduha dostići i 40 stepeni Celzijusovih.

Ona je navela da će u subotu, 26. jula, na zapadu doći do postepenog naoblačenja, povremene kiše i pljuskova, ali će vruće ostati na jugu i istoku.

Padavine će u popodnevnim časovima biti sve češće, pogotovo uveče, u noći na nedjelju i rano ujutru kada se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom.

Biće i lokalnih nepogoda, pogotovo na sjeveru i zapadu, a doći će i do blagog pada temperature koja će biti do 38, a na zapadu do 28 stepeni Celzijusovih.

Znatno prijatnije, bez vrućina, biće u nedjelju, 27. jula, kada će maksimalna temperatura vazduha biti od 25 do 32, a u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

Dosta svjećije biće u ponedjeljak i utorak, 28. i 29. jula, kada se očekuje česta kiša i pljuskovi, grmljavina i lokalne nepogode.

Od sredine naredne sedmice očekuje se stabilizacija i porast temperature, ali bez vrućina.

(MONDO/Srna)