Ljeto u dva čina: Prvo osvježenje, zatim tropske temperature do kraja jula

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda objavljena je srednjoročna prognoza, za period od naredne dvije sedmice, do 22. jula ove godine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako navode, od utorka u Bosni i Hercegovini očekuje se osjetno svježije i nestabilno vrijeme. Uz frontalni sistem koji prethodi hladnoj i vlagom bogatoj zračnoj masi, koja nam pristiže sa sjeverozapada, izgledne su i padavine širom zemlje.

U prvom dijelu sedmice prognoziraju se česti pljuskovi, obilniji tokom utorka i srijede, pojačan vjetar i znatno niže temperature zraka.

Od četvrtka, 10. jula, pa do kraja prognoznog perioda, očekuje se stabilnije vrijeme, uz duže sunčane intervale, konstantan porast temperature i vrlo mali izgledi za povremene i slabe lokalne pljuskove. Najveća vjerovatnoća za pojavom padavina izgledna je u centralnim i istočnim predjelima Bosne.

Do 12. jula jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 9 i 14 °C, a u Hercegovini između 12 i 17 °C. Dnevne temperature u Bosni varirat će od 21 do 26 °C, dok će u Hercegovini dosezati do 31 °C. Od 13. jula do kraja prognoznog perioda, očekuje se konstantan porast temperatura zraka. Jutra u Bosni sa vrijednostima od 19 do 24 °C u Hercegovini od 21 do 26 °C, a danju širom zemlje dnevni maksimumi do 38 °C.