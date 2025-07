U Atini zabilježeno 70 stepeni: Na snazi posebne mjere, situacija je dramatična

Opa­snost od po­ža­ra u ovom tre­nut­ku po­sto­ji na Hal­ki­di­ki­ju, Ta­so­su i Evi­ji, te su na sna­zi po­seb­ne mje­re ka­ko bi se za­šti­ti­li mje­šta­ni i tu­ri­sti.

Izvor: EPA-EFE/CARLOS RIVERA

Snažan toplotni talas pogodio je Grčku, a prema rečima meteorologa "spržio" je zemlju i potrajaće sve do kraja nedjelje. Ulice su puste, život kao da je za­mro, na pla­ža­ma, što se rijet­ko vi­đa, go­to­vo da ne­ma ku­pa­ča...

Ju­če u ra­nim prije­po­dnev­nim sa­ti­ma ter­mič­ke ka­me­re su već na as­fal­tu i zgra­da­ma u Ati­ni za­bi­lje­ži­le tem­pe­ra­tu­ru od pre­ko 70 ste­pe­ni, dok se na Akro­po­lju ra­ču­na na cije­lih 100 ste­pe­ni. Za­to je ova glav­na atin­ska atrak­ci­ja na raz­o­ča­re­nje tu­ri­sta svih ovih da­na od 12 do 17 ča­so­va za­tvo­re­na za po­sje­te.

Opu­stje­le su i uli­ce, mno­go je ma­nje sa­o­bra­ća­ja, tu­ri­sti se ogra­ni­ča­va­ju na šet­nju uskim so­ka­ci­ma, po­sje­tu Na­ci­o­nal­nom par­ku. Grč­ke vla­sti otvo­ri­le su u sva­koj op­šti­ni jav­ni pro­stor sa kli­ma­ti­za­ci­jom u ko­jem sta­nov­ni­štvo i go­sti mo­gu da se za­šti­te od vru­ći­ne, na ne­kim punk­to­vi­ma u cen­tru, po­seb­no na Sin­tag­mi, dije­le se fla­ši­ce sa vo­dom.

Za­bra­nje­ni su svi ra­do­vi na otvo­re­nom, ogra­ni­čen je rad slu­žbi br­ze do­sta­ve, me­đu­tim ev­zo­ni, iako je broj tu­ri­sta ko­ji pra­te smje­nu stra­že vr­lo ma­li, i da­lje osta­ju na du­žno­sti is­pred par­la­men­ta na Sin­tag­mi i is­pred pred­sjed­nič­ke pa­la­te. Do­du­še, po­ja­ča­ne su mje­re nji­ho­ve za­šti­te s ob­zi­rom na to da su uni­for­ma i obu­ća ko­ju no­se te­ški od 12 do 15 ki­lo­gra­ma i u njoj je tem­pe­ra­tu­ra 60 ste­pe­ni.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U ovim trop­skim da­ni­ma do­zvo­ljen im je du­ži od­mor u hla­du stra­žar­ni­ce, de­žur­ni ofi­cir im bri­še znoj dok oni osta­ju ne­po­mič­ni do 60 mi­nu­ta i u slu­ča­ju da im po­zli udar­cem pu­ške sa du­gom cije­vi o ze­mlju da­ju znak da im je po­treb­na po­moć. U sva­kom slu­ča­ju, oni du­go tre­ni­ra­ju da bi bi­li u sta­nju da osta­ju ne­po­mič­ni bez ob­zi­ra na vre­men­ske uslo­ve ma­da, po ovoj vru­ći­ni, po­sma­tra­ti ih iza­zi­va ne­la­go­du.

To­plot­ni ta­las je za­hva­tio cije­lu ze­mlju i opa­snost od po­ža­ra je po­ra­sla, po­seb­no u ta­ko­zva­nim na­ran­dža­stim zo­na­ma ko­je su u ovom tre­nut­ku pro­gla­še­ne u cen­tral­noj Grč­koj, na is­toč­nom Pe­lo­po­ne­zu i ju­žnim ostr­vi­ma. Me­đu­tim, stra­hu­je se od na­ja­vlje­nog po­ja­ča­nja vje­tra kra­jem ne­dje­lje, što bi mo­glo da iza­zo­ve no­ve po­ža­re. Do sa­da, dnev­no je re­gi­stro­va­no 40 po­ža­ra, naj­dra­ma­tič­ni­ji je bio na Ko­rin­tu, u ko­jem je u pro­te­kla dva da­na iz­go­rje­lo 1.200 hek­ta­ra bo­ro­ve šu­me i de­se­tak ku­ća, sta­nov­ni­štvo je eva­ku­i­sa­no iz šest op­šti­na, od ko­jih je naj­te­že bi­la po­go­đe­na Ka­sta­nja.

Opa­snost od po­ža­ra u ovom tre­nut­ku po­sto­ji i na Hal­ki­di­ki­ju, Ta­so­su i Evi­ji, te su na sna­zi po­seb­ne mje­re ka­ko bi se za­šti­ti­li mje­šta­ni i tu­ri­sti. Ta­ko je na Hal­ki­di­ki­ju do su­bo­te na sna­zi za­bra­na kre­ta­nja vo­zi­la i pje­ša­ka u naj­u­gro­že­ni­jim obla­sti­ma Ka­san­dre, Si­to­ni­je i Ari­sto­te­li­sa. To zna­či da će na po­lu­o­str­vu Ka­san­dra do Agi­ja Pa­ra­ske­vi, kao i lo­ka­li­te­ta Ara­pis i Hal­ko­vu­ni kod me­sta Pa­li­u­ri va­ži­ti ova za­bra­na. Ona se od­no­si i na Si­to­ni­ju, na gre­ben Dra­gon­de­li, na Ari­sto­te­li­su se od­no­si na Ura­no­po­lis, Ca­mi­ju i Fi­si­o­ku.

(Politika/MONDO)