"Generacija zdravih umova", ukidanje PDV-a, podrška porodicama...PSS usvojio niz mjera na sjednici

Autor N.D. Izvor mondo.ba
0

Na sjednici Predsjedništva PSS-a danas je usvojeno nekoliko zaključaka koji obuhvataju inicijative za ukidanje PDV-a na osnovne proizvode poput lijekova i dječije opreme, zaštitu djece na internetu, poboljšanje statusa asistenata u nastavi, kao i niz socijalnih mjera.

HFZPDgmXgAEYvm3.jpg Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Kako je saopšteno, Pokret Sigurna Srpska pokreće inicijativu za izgradnju spomenika u Donjoj Gradini, koji bi predstavljao trajno obilježje stradanja srpskog naroda i podsjetnik na očuvanje istorijske istine.

U oblasti ekonomije, pripremljene su dopune Zakona o PDV-u kojima se traži ukidanje ovog poreza na lijekove, dječiju hranu, opremu i ortopedska pomagala, a predstavljanje inicijative najavljeno je za 28. april u saradnji sa poslanicima u Predstavničkom domu.

Poseban fokus stavljen je na zaštitu djece, pa će 15. aprila biti predstavljena aplikacija u okviru inicijative „Generacija zdravih umova“, koja omogućava kontrolu i ograničavanje pristupa štetnim sadržajima na društvenim mrežama.

PSS najavljuje i sistemsko rješenje za poboljšanje statusa asistenata u nastavi, uz inicijativu koja će biti predata 20. aprila, dok je istovremeno izražena podrška rješavanju statusa roditelja njegovatelja.

Među mjerama je i zahtjev da se materinski dodatak, koji trenutno iznosi 405 KM, izjednači sa minimalnom platom, uz pokretanje peticije u prvoj polovini maja.

Takođe, inicirano je izjednačavanje subvencija za privatne vrtiće u svim lokalnim zajednicama, a tim povodom 23. aprila biće održan skup u Gradišci.

Iz PSS-a insistiraju i na hitnoj implementaciji Zakona o socijalnoj karti, kao i na formiranju alimentacionog fonda kako bi se obezbijedila sigurnost djece i roditelja nakon razvoda.

Na kraju, najavljeno je slanje urgencije Vladi Republike Srpske i nadležnom ministarstvu za uvođenje obaveznih školskih uniformi, s ciljem veće jednakosti među učenicima.

Iz PSS-a poručuju da je riječ o jasnom planu djelovanja i da neće odustati dok predložene mjere ne budu u potpunosti realizovane.

Možda će vas zanimati

Pokret Sigurna Srpska Draško Stanivuković sjednica

Još iz INFO

