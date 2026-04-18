"Ni metar mimo plana": Građani se okupili u Lorkinom naselju zbog gradnje i nedostatka parkinga

Mještani Lorkinog naselja u Novoj varoši okupili su se na mirnom protestu „Ni metar mimo plana“, upozoravajući na sporne dozvole za gradnju i nedostatak parkinga.

Kako ističu, u naselju sa 211 stanova i 20 poslovnih prostora trenutno postoji svega 92 parking mjesta, iako je još 2008. godine procijenjeno da je potrebno najmanje 231. Uprkos tome, tvrde da se kroz nove projekte dio planiranih javnih parkinga preusmjerava investitorima.

„Ne želimo da damo ni metar mimo regulacionog plana. Ovo je borba za naselje i normalan život“, poručila je jedna od mještanki, Ana Đurić.

Građani upozoravaju da se u pojedinim slučajevima investitorima omogućava da obavezna parking mjesta obezbijede na javnim površinama koje još nisu ni izgrađene, što, kako tvrde, otvara prostor za veću spratnost i više stanova nego što je planom predviđeno.

Posebno naglašavaju da bi nova gradnja mogla donijeti dodatnih 60 do 70 vozila, što bi dodatno opteretilo saobraćaj i infrastrukturu u ovom dijelu grada.

„Ovo nije samo pitanje parkinga, već kvaliteta života u narednim godinama“, rekao je Darko Đurić.

Mještani tvrde i da su pojedini projekti u suprotnosti sa regulacionim planom iz 2008. godine, prema kojem svaki investitor mora obezbijediti parking u okviru svoje parcele, bez oslanjanja na javne površine. Upozoravaju i na moguće smanjenje zelenih površina i osunčanosti stanova.

Dodaju da su nadležnim institucijama još od jula prošle godine upućivali zahtjeve, ali da odgovore do danas nisu dobili.

Sa protesta je poručeno da građani nisu protiv gradnje, ali da traže poštovanje regulacionog plana i zaštitu javnog prostora.

