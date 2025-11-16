logo
Drama u Gracu: Specijalci opkolili centar grada, građanima upućen hitan apel

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Područje je u fazi obezbjeđivanja, a građanima Graca je upućen apel da izbjegavaju centar grada.

Policija u centru Graca Izvor: ALEX HALADA / imago sportfotodie / Profimedia

U podne je aktivirana uzbuna, a trenutno je u toku velika policijska operacija na glavnom trgu u centru Graca.

Prema navodima lokalnih medija, na licu mjesta nalaze se brojne policijske patrole, a javni prevoz u ovom dijelu grada potpuno je obustavljen.

Prvi nezvanični izvještaji ukazuju na to da bi mogla biti riječ o prijetnji bombom, ali policija još uvijek nije zvanično saopštila detalje.

Područje je u fazi obezbjeđivanja, a građanima je upućen apel da izbjegavaju centar grada.

(Blic/MONDO)  

Tagovi

Grac policija

