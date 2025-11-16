Drama u Gracu: Specijalci opkolili centar grada, građanima upućen hitan apel

Područje je u fazi obezbjeđivanja, a građanima Graca je upućen apel da izbjegavaju centar grada.
U podne je aktivirana uzbuna, a trenutno je u toku velika policijska operacija na glavnom trgu u centru Graca.
Prema navodima lokalnih medija, na licu mjesta nalaze se brojne policijske patrole, a javni prevoz u ovom dijelu grada potpuno je obustavljen.
Prvi nezvanični izvještaji ukazuju na to da bi mogla biti riječ o prijetnji bombom, ali policija još uvijek nije zvanično saopštila detalje.
