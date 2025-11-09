logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Supertajfun stigao na Filipine, evakuisano više od milion ljudi (VIDEO)

Supertajfun stigao na Filipine, evakuisano više od milion ljudi (VIDEO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Supertajfun stigao je do kopnenog dijela Filipina, dvije osobe do sada su smrtno stradale, a evakuisano je više od milion ljudi, saopštili su zvaničnici.

Tajfun stigao do Filipina, u toku evakuacija Izvor: Catanduanes LGU / Xinhua News / Profimedia

Oluja "Fung-vong" prešla je preko sjevernog dijela najnaseljenijeg ostrva Luzon i donijela obilnu kišu, vjetar brzine 185 kilometara na čas i povremene udare od 230 kilometara na čas, objavio je meteorološki zavod.

Izvor: CHARISM SAYAT / AFP / Profimedia

Pored Luzona, glavni udar zahvatio je i ostrvo Istočni Visajas. Očekuje se da će oluja oslabiti dok se bude kretala ka unutrašnjosti.

Ovo je 21. oluja na Filipinima ove godine, a zemlja se tek oporavlja od tajfuna "Kalmaegi", koji je odnio 224 života.

Tagovi

filipini tajfun evakuacija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ