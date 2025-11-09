Supertajfun stigao na Filipine, evakuisano više od milion ljudi (VIDEO)

Supertajfun stigao je do kopnenog dijela Filipina, dvije osobe do sada su smrtno stradale, a evakuisano je više od milion ljudi, saopštili su zvaničnici.

Izvor: Catanduanes LGU / Xinhua News / Profimedia

Oluja "Fung-vong" prešla je preko sjevernog dijela najnaseljenijeg ostrva Luzon i donijela obilnu kišu, vjetar brzine 185 kilometara na čas i povremene udare od 230 kilometara na čas, objavio je meteorološki zavod.

Izvor: CHARISM SAYAT / AFP / Profimedia

Pored Luzona, glavni udar zahvatio je i ostrvo Istočni Visajas. Očekuje se da će oluja oslabiti dok se bude kretala ka unutrašnjosti.

Ovo je 21. oluja na Filipinima ove godine, a zemlja se tek oporavlja od tajfuna "Kalmaegi", koji je odnio 224 života.