Supertajfun stigao na Filipine, evakuisano više od milion ljudi (VIDEO)

Supertajfun stigao je do kopnenog dijela Filipina, dvije osobe do sada su smrtno stradale, a evakuisano je više od milion ljudi, saopštili su zvaničnici.
Oluja "Fung-vong" prešla je preko sjevernog dijela najnaseljenijeg ostrva Luzon i donijela obilnu kišu, vjetar brzine 185 kilometara na čas i povremene udare od 230 kilometara na čas, objavio je meteorološki zavod.
Pored Luzona, glavni udar zahvatio je i ostrvo Istočni Visajas. Očekuje se da će oluja oslabiti dok se bude kretala ka unutrašnjosti.
Ovo je 21. oluja na Filipinima ove godine, a zemlja se tek oporavlja od tajfuna "Kalmaegi", koji je odnio 224 života.
The power of nature is something to admire but to be respectful of. The Philippines got hammered by Typhoon Fung Wong.pic.twitter.com/adSw6QJoHW— Irish Kat❤️ (@IrishKat00)November 9, 2025