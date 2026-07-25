logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Opasnost u vazduhu, lovci hitno podignuti: Rumunija oborila još jedan dron kod granice sa Ukrajinom

Opasnost u vazduhu, lovci hitno podignuti: Rumunija oborila još jedan dron kod granice sa Ukrajinom

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Rumunija je u subotu oborila dron koji je narušio njen vazdušni prostor u blizini granice sa Ukrajinom, drugi za samo dva dana. Letjelicu su najprije uočili radari, nakon čega su hitno podignuta dva borbena aviona F-16.

dron Izvor: Joseph EID / AFP / Profimedia

Rumunija je u subotu saopštila da je oborila još jedan dron koji je ušao u njen vazdušni prostor iznad slabo naseljenog područja u blizini granice sa Ukrajinom. To je druga letjelica oborena za samo dva dana.

Dron oboren u petak bio je ruskog porijekla, utvrdili su rumunski tužioci koji istražuju pronađene ostatke. Bio je to prvi put da je ova članica NATO oborila jednu letjelicu nakon desetina slučajeva narušavanja njenog vazdušnog prostora.

Dron oboren u delti Dunava

Predsjednik Rumunije Nikušor Dan objavio je na društvenim mrežama da je drugi dron oboren u 8.30 po lokalnom vremenu, oko deset kilometara zapadno od mesta Sfantu George u delti Dunava.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su radari uočili narušavanje vazdušnog prostora u 8.22, nakon čega su hitno podignuta dva borbena aviona F-16.

Rumunske vlasti nisu navele poreklo drona oborenog u subotu, dok su tužioci potvrdili da je letjelica oborena dan ranije bila ruska.

Oko 30 upada ruskih dronova

Rumunija dijeli oko 650 kilometara kopnene granice sa Ukrajinom. Prema navodima rumunskih vlasti, ruski dronovi narušili su njen vazdušni prostor oko 30 puta otkako je Moskva, nakon početka invazije na Ukrajinu 2022. godine, počela da napada ukrajinske luke preko Dunava.

U maju je ruski dron udario u stambenu zgradu u gradu Galaciju na jugoistoku Rumunije, blizu ukrajinske granice, pri čemu su dvije osobe povrijeđene.

Bio je to prvi slučaj tokom rata u Ukrajini da je takav udar pogodio gusto naseljeno područje u jednoj članici NATO i izazvao povrede.

Pojačani napadi u blizini Odese

Načelnik Generalštaba rumunske vojske Georgica Vlad izjavio je u petak da su ruski napadi na područje oko ukrajinske luke Odesa pojačani uoči žetvene sezone.

Prema njegovim riječima, time se stvara dodatni pritisak na ključne energetske i trgovinske pravce u Crnom moru.

 (Rojters/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rumunija dron

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ