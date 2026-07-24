Detalji tragedije na auto-putu u Hrvatskoj: Poginulo četvorogodišnje dijete, vozač iz BiH osumnjičen

U teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 kod Lužana poginulo je četvorogodišnje dete iz Švedske u vozilu srpskih tablica. Sudar je izazvao državljanin BiH koji nije držao potrebno odstojanje.

Izvor: Shutterstock

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u petak popodne dogodila na auto-putu A3 kod Lužana poginulo je četvorogodišnje dijete, dok su tri osobe povrijeđene. Nesreća se dogodila oko 14.30 časova, a u njoj su učestvovala dva putnička vozila.

Uviđajem Županijskog državnog tužilaštva, sprovedenim u saradnji sa policijskim službenicima, utvrđeno je da je 45-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine upravljao automobilom bosanskohercegovačkih registarskih oznaka desnom saobraćajnom trakom u smjeru istoka.

Prema navodima policije, nije držao potrebno odstojanje od automobila srpskih registarskih oznaka koji se kretao ispred njega, a kojim je upravljala 43-godišnja žena. U vozilu su se nalazili i 42-godišnjak i dete rođeno 2022. godine, svi državljani Švedske, saopštila je Policijska uprava brodsko-posavska.

Došlo je do udara prednjeg dijela automobila kojim je upravljao 45-godišnjak u zadnji dio automobila kojim je upravljala 43-godišnjakinja, pri čemu su oba vozila odbačena.

Vozila su se potom nekontrolisano kretala, sletjela sa kolovoza i udarila u zaštitnu ogradu, nakon čega su se zaustavila u zaustavnoj saobraćajnoj traci.

U saobraćajnoj nesreći teško je povređen 45-godišnjak, dok su 43-godišnjakinja i 42-godišnjak lakše povređeni. Ljekarska pomoć pružena im je u bolnici u Slavonskom Brodu, gde su zadržani na daljem liječenju.

Uprkos naporima medicinskih radnika koji su na mjestu nesreće pružali pomoć djetetu, četvorogodišnjak je preminuo. Tijelo deteta prevezeno je u bolnicu, gdje će biti obavljena medicinska obdukcija.

Policijski službenici protiv 45-godišnjaka podnose krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja saobraćajne nesreće u drumskom saobraćaju.

(Večernji list/MONDO)