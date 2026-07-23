Hrvati glasali za najdepresivniji grad: "Najružniji je u Dalmaciji, malo nas je i sramota"

Korisnici Redita raspravljali su o tome koji grad u Hrvatskoj djeluje najdosadnije i najdepresivnije, a jedno mjesto se najčešće pominjalo.

Izvor: Jure Divich/Shutterstock

Na Reditu se ovih dana povela rasprava o tome koji je, prema utiscima korisnika, najdepresivniji ili najdosadniji grad u Hrvatskoj. U komentarima su se nizala vrlo različita mišljenja, ali se nekoliko gradova izdvojilo po broju pominjanja.

"Koji grad ste posjetili i mislite da je najdosadniji/najdepresivniji grad u Hrvatskoj?", glasilo je pitanje na Reditu, a za dan su se nanizale stotine odgovora.

Najviše komentara odnosilo se na Ploče. Više korisnika opisalo je siv, zapušten i depresivan grad, a neki su istakli da ih je posebno iznenadio kontrast između samog grada i prirode koja ga okružuje, piše Index.hr.

Izvor: Jure Divich/Shutterstock

"Ploče su najružniji grad u Dalmaciji, malo nas je i sramota", napisao je jedan korisnik. Mnogi su isticali da ih još više iznenađuje njegova lokacija i hvalili deltu Neretve, more, Pelješac i planine koje ga okružuju...

"Sve oko Ploča izgleda spektakularno, a onda usred svega toga stoji grad koji djeluje kao strano tijelo", konstatuju.

Jedan korisnik je podsjetio da je riječ o relativno mladom gradu: "Grad je doslovno nastao u 20. vijeku. Za razliku od većine dalmatinskih gradova, nema staro gradsko jezgro".

Na listu depresivnih gradova stavili su i Glinu, Petrinju, Gospić, Knin,Obrovac, Sisak i Benkovac, a pojedini su zaključili da problem nije nužno u samim gradovima, već u depopulaciji, zatvorenim prodavnicama i nedostatku ljudi, zbog čega mnoga manja mjesta ostavljaju utisak praznine.

(MONDO)