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Banjalučki hor "Jedinstvo" osvojio četiri zlata u Bratislavi, stigao i poziv za prestižna takmičenja u Barseloni

Banjalučki hor "Jedinstvo" osvojio četiri zlata u Bratislavi, stigao i poziv za prestižna takmičenja u Barseloni

Autor Nikolina Damjanić
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Srpsko pjevačko društvo "Jedinstvo" iz Banjaluke osvojilo je četiri zlatne medalje na prestižnom horskom takmičenju u Bratislavi, uz posebnu nagradu i poziv za dva međunarodna takmičenja u Barseloni 2027. godine.

Banjalučko "Jedinstvo" osvojilo četiri zlata na prestižnom takmičenju u Bratislavi Izvor: Facebook - Jedinstvo

Osim četiri zlatne medalje, hor je dobio i posebnu nagradu, kao i poziv za učešće na 20. Internacionalnom festivalu horova "Canco Mediterrania" i Internacionalnom horskom takmičenju "Pau Casals" u Barseloni (Lloret de Mar), koji će biti održani 2027. godine.

Povodom ovog uspjeha, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitku članovima Srpskog pjevačkog društva "Jedinstvo".

Ovaj veliki rezultat potvrda je talenta, predanog rada i bogatog kulturnog nasljeđa koje "Jedinstvo" već decenijama dostojno predstavlja - naveo je Dodik.

Istakao je da su članovi hora svojim glasovima i umjetnošću na najbolji način predstavili Republiku Srpsku i srpski narod.

Ponosni smo što su svojim glasovima i umjetnošću na najljepši način predstavili Republiku Srpsku i naš narod. Oni su najbolji ambasadori Republike Srpske u svijetu. Želim im još mnogo uspjeha i priznanja na međunarodnoj sceni - napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

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