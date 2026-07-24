Tužna priča iza fotografija razigranog delfina iz Jadrana: "Našao sam ga sa ožiljcima na kljunu i bez pola repa"

Jadranskog delfina po imenu Oliver, koji se dobacuje loptom sa kupačima na plaži, snimio je izbliza iskusni podvodni snimatelj. Fotografije otkrivaju tužnu priču.

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Možete li zamisliti da se igrate loptom u moru i da vam se pridruži delfin? Upravo se to dogodilo plivačima u Maslenici, na obali Hrvatske.

Plivači su se igrali loptom u moru, a odjednom se pojavio delfin i pridružio im se u igri. Počeo je da odbija loptu u vazduhu i više puta se neustrašivo vraćao plivačima, kao da se zaista igra sa njima.

Nesvakidašnja snimka dupina koji se igra s loptom i kupačima u Maslenici.pic.twitter.com/leVou1DvzT — Robert von Zagreb (@DinamoDina45246)July 13, 2026

Mnogi su na mrežama istakli da je u pitanju delfin koji često prilazi ljudima, a korisnici interneta dali su mu ime Oliver. Lokalni stanovnici ga navodno viđaju već nekoliko godina.

Nedavno je Igor Goić, iskusni podvodni snimatelj uspio da snimi popularnog delfina izbliza, a snimak je objavio na svom Fejsbuk profilu. Njegove fotografije su otkrile tužnu priču ovog čudesnog podvodnog sisara.

Šta znamo o delfinu Oliveru?

Raspitivanjem, Igor je saznao da je Oliver star 8 godina, a prvi put je snimljen prije 4 godine ispred Starigrada zajedno sa majkom. Gospodin koji ga takođe prati već par godina, viđao ga je sa velikim delfinom, za kojeg se pretpostavlja da mu je majka.

Prije oko dvije godine njegovamajka je nestala. Nedugo nakon što je ostao sam, Oliver se zapetljao u kanap od 5 metara na koji je bila zakačena bova. Na sreću, lokalni ribari uspjeli su da skrate kanap na metar i uklone bovu koja ga je usporavala. Time su mu, makar malo, olakšali kretanje.

Oliveru je, ipak, i poslije toga kanap ostao još godinu dana. Ponovni pokušaj da ga skinu, ovaj put i uz stručnjake, prošao je neuspješno.

Kako delfin živi bez pola repa?

Kada ga je ronilac našao, Oliver je bio bez kanapa, ali sa repom oštećenim i smanjenim na 50 odsto. Na njegovom kljunu našao je jako puno ožiljaka, ali i oštećenje na repnom peraju. Iako su ovo samo Igorova nagađanja, Oliver je vjerovatno promijenio način hranjenja i hrani se više pretražujući morsko dno, škrape i slična mjesta gdje plijen teže može da mu pobjegne.

"Uprkos tome, on je naizgled u jako dobrom stanju, uhranjen, aktivan i razigran, ali ono što svakako treba uzeti u obzir jeste da je usamljen. On traži društvo i kontakt, ali raste u samoći i čak je među divljim životinjama 'čudak', tako da se nikad ne zna šta očekivati od njega, iako je to slučaj i kod onih koji nisu usamljeni. Uprkos svemu što javnost misli o njima, oni znaju da budu jako neprijatni i opasni, a o njihovoj snazi i veličini ne treba ni pričati", navodi Igor u svojoj objavi.

On takođe upozorava dobronamjerne kupače da, ukoliko ga zapaze, probaju da ga ne diraju. Kada delfin odluči da ode, dodaje Igor, treba da ga pustite.

(MONDO)