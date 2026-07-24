logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tužna priča iza fotografija razigranog delfina iz Jadrana: "Našao sam ga sa ožiljcima na kljunu i bez pola repa"

Tužna priča iza fotografija razigranog delfina iz Jadrana: "Našao sam ga sa ožiljcima na kljunu i bez pola repa"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Jadranskog delfina po imenu Oliver, koji se dobacuje loptom sa kupačima na plaži, snimio je izbliza iskusni podvodni snimatelj. Fotografije otkrivaju tužnu priču.

Priča delfina Olivera iz Hrvatske Izvor: Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Možete li zamisliti da se igrate loptom u moru i da vam se pridruži delfin? Upravo se to dogodilo plivačima u Maslenici, na obali Hrvatske.

Plivači su se igrali loptom u moru, a odjednom se pojavio delfin i pridružio im se u igri. Počeo je da odbija loptu u vazduhu i više puta se neustrašivo vraćao plivačima, kao da se zaista igra sa njima.

Mnogi su na mrežama istakli da je u pitanju delfin koji često prilazi ljudima, a korisnici interneta dali su mu ime Oliver. Lokalni stanovnici ga navodno viđaju već nekoliko godina.

Nedavno je Igor Goić, iskusni podvodni snimatelj uspio da snimi popularnog delfina izbliza, a snimak je objavio na svom Fejsbuk profilu. Njegove fotografije su otkrile tužnu priču ovog čudesnog podvodnog sisara.

Šta znamo o delfinu Oliveru?

Raspitivanjem, Igor je saznao da je Oliver star 8 godina, a prvi put je snimljen prije 4 godine ispred Starigrada zajedno sa majkom. Gospodin koji ga takođe prati već par godina, viđao ga je sa velikim delfinom, za kojeg se pretpostavlja da mu je majka.

Prije oko dvije godine njegovamajka je nestala. Nedugo nakon što je ostao sam, Oliver se zapetljao u kanap od 5 metara na koji je bila zakačena bova. Na sreću, lokalni ribari uspjeli su da skrate kanap na metar i uklone bovu koja ga je usporavala. Time su mu, makar malo, olakšali kretanje.

Oliveru je, ipak, i poslije toga kanap ostao još godinu dana. Ponovni pokušaj da ga skinu, ovaj put i uz stručnjake, prošao je neuspješno.

Kako delfin živi bez pola repa?

Kada ga je ronilac našao, Oliver je bio bez kanapa, ali sa repom oštećenim i smanjenim na 50 odsto. Na njegovom kljunu našao je jako puno ožiljaka, ali i oštećenje na repnom peraju. Iako su ovo samo Igorova nagađanja, Oliver je vjerovatno promijenio način hranjenja i hrani se više pretražujući morsko dno, škrape i slična mjesta gdje plijen teže može da mu pobjegne.

"Uprkos tome, on je naizgled u jako dobrom stanju, uhranjen, aktivan i razigran, ali ono što svakako treba uzeti u obzir jeste da je usamljen. On traži društvo i kontakt, ali raste u samoći i čak je među divljim životinjama 'čudak', tako da se nikad ne zna šta očekivati od njega, iako je to slučaj i kod onih koji nisu usamljeni. Uprkos svemu što javnost misli o njima, oni znaju da budu jako neprijatni i opasni, a o njihovoj snazi i veličini ne treba ni pričati", navodi Igor u svojoj objavi.

On takođe upozorava dobronamjerne kupače da, ukoliko ga zapaze, probaju da ga ne diraju. Kada delfin odluči da ode, dodaje Igor, treba da ga pustite.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

delfin Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA