Kako da ozidate betonsku ogradu u dvorištu? Jeftino rješenje za zid koji imitira kamen

Ako želite potpunu privatnost i zaštitu od buke u svom dvorištu, ograda od betonskih blokova je dugotrajno i izuzetno stabilno rješenje koje uz malo strpljenja i prave savjete možete izvesti sami.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Betonski temelj je osnova zida od blokova i mora biti ukopan ispod zone smrzavanja tla.

i mora biti ukopan ispod zone smrzavanja tla. Zidanje uvijek počinje od uglova (krajeva), a kanap obezbjeđuje besprijekorno ravne linije.

Pravilno popunjavanje fuga i postavljanje završnih kapa štite zid od ulaska vode i propadanja tokom zime.

Da li želite da se izolujete od radoznalih pogleda? Da smanjite buku sa ulice ili napravite čvrstu pregradu u dvorištu? U tom slučaju, zid betonskih blokova je jedno od najtrajnijih rješenja.

Zid od blokova je izuzetno otporan na sve vremenske uslove i, za razliku od drvenih ograda, ne zahtijeva gotovo nikakvo održavanje tokom godina.

Ako imate malo iskustva sa građevinskim radovima i dovoljno slobodnog vremena, ovaj projekat možete uspješno realizovati sami.

Prije nego što kupite materijal, izračunajte ukupnu površinu zida (dužina × visina) i uvijek dodajte još 5% materijala više zbog sječenja i eventualnog lomljenja. Koristite namjenski građevinski malter ili izmiješajte sami, u razmjeri 1 dio cementa, 1 dio kreča i 6 dijelova pijeska ("dvojka"). Radove planirajte isključivo tokom toplijeg dijela godine kada zemlja nije zamrznuta. Niske temperature i mraz mogu potpuno uništiti proces sušenja maltera i betona.

Potreban alat i materijal

Alat:

Lopata ili rovokopač

Zidarska kašika (mistrija)

Posuda, kolica ili mješalica za malter

Kanap za obilježavanje (zidarski kanap)

Libela (po mogućstvu duža, od 1" m" )

Gumeni čekić

Specijalna alatka za glačanje fuga (jointer)

Materijal:

Betonski blokovi

Završne betonske kape za zid

Malter za zidanje

Beton za temelje

Drvene letvice ili parčići šperploče (10mm) za distancere

Korak po korak: Kako sazidati zid od blokova

1. Iskop rova i izlivanje temelja

Iskopajte rov koji ide ispod granice mržnjenja tla u vašem kraju. Ako zid napravite iznad ove linije, širenje i skupljanje zamrznute zemlje tokom zime brzo će dovesti do pucanja zida.

Dno rova ispunite betonom minimalne debljine 20cm. Izravnajte površinu i ostavite beton da se potpuno osuši 2 do 3 dana.

2. Obilježavanje i postavljanje linija

Nakon što se temelj osuši, pomoću kanapa obilježite tačnu središnju liniju budućeg zida, kao i dvije spoljne granične linije duž kojih ćete polagati blokove.

3. Zidanje vodećih blokova (krajeva)

Na suvo (bez maltera) poređajte prvi red blokova kako biste provjerili razmak i uklapanje. Između blokova ostavljajte razmak od oko 10mm (za malter).

Kada potvrdite mjere, skinite blokove i nanesite prvi sloj maltera na temelj (visine oko 2.5cm). Prvo postavite ugaone (krajnje) blokove na oba kraja zida. Pažljivo ih izravnajte gumenim čekićem i provjerite libelom sa svih strana.

4. Popunjavanje prvog reda

Rastegnite zidarski kanap između dva krajnja bloka - on će vam biti vodič za visinu i ravnanje. Nanesite malter na bočnu stranu svakog novog bloka prije nego što ga pritisnete uz prethodni.

Redovno provjeravajte horizontalu i vertikalu libelom. Posljednji blok u redu (takozvani blok za zatvaranje) namažite malterom sa obje bočne strane i spustite ga direktno odozgo u preostali prostor.

5. Zidanje drugog i narednih redova

Za drugi red nanesite malter samo duž spoljnih ivica blokova iz prvog reda (nije potrebno nanositi ga na središnje pregrade bloka).

Drugi red započnite polovinom bloka - zidanje na prevez. Preklapanje fugni na sredini donjeg bloka daje zidu neophodnu stabilnost i čvrstinu. Nastavite sa zidanjem red po red, uvijek podižući zidarski kanap na odgovarajući nivo.

U galeriji pogledajte ideje za uređenje dvorišta.

Vidi opis Kako da ozidate betonsku ogradu u dvorištu? Jeftino rješenje za zid koji imitira kamen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / 21oakham Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram / 21oakham Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram / 21oakham Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram / 21oakham Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram / 21oakham Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram / 21oakham Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram / 21oakham Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram / 21oakham Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram / 21oakham Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram / 21oakham Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram / 21oakham Br. slika: 11 11 / 11

6. Obrada fugni i čišćenje

Kada malter u fugnama počne lagano da se suši (tako da na dodir prstom ostaje blagi otisak, ali se ne lijepi), prođite alatkom za fuge. Prvo zagladite horizontalne, a zatim vertikalne spojeve. Ovo potiskuje malter dublje i omogućava da kišnica nesmetano klizi niz zid umjesto da ulazi u pukotine.

7. Postavljanje završnih kapa

Na samom vrhu zida nanesite sloj maltera i postavite betonske kape. One sprečavaju ulazak vode u šupljine blokova i daju zidu lijep, završen izgled.

Kada se zid u potpunosti osuši, možete ga ostaviti u njegovoj prirodnoj, sivoj betonskoj boji koja zahtijeva minimalno održavanje.

Ako želite da omekšate njegov industrijski izgled i uklopite ga u zelenilo dvorišta, zid možete premazati fasadnom bojom za beton ili ga obložiti dekorativnim kamenom i fasadnom ciglom.

Takođe, možete da i omalterišete zid i ukrasite da šarama nalik na prirodni kamen, kao u ovom snimku.

U galeriji pogledajte ideje za zidane ograde.

(Lepa i srećna/Mondo)

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