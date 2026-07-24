Zeleni čaj umjesto kafe? Evo 7 razloga zašto je sve popularniji izbor

Zeleni čaj može da poboljša koncentraciju i da doprinese zdravlju srca i jetre.

Izvor: YouTube/SomethingsCookingWithAlpa

Za mnoge je jutro nezamislivo bez šoljice kafe. Međutim, posljednjih godina sve više ljudi odlučuje da omiljeni napitak zamijeni zelenim čajem, ne samo zbog manje količine kofeina, već i zbog brojnih zdravstvenih prednosti koje ovaj napitak može da pruži.

Iako kafa ima svoje benefite, zeleni čaj može da bude odlična alternativa za one koji žele stabilniji nivo energije, manje nervoze i dodatnu dozu antioksidanasa.

1. Daje energiju bez naglog pada

Jedna šolja zelenog čaja sadrži između 20 i 50 miligrama kofeina, što je znatno manje nego kafa, koja obično sadrži od 80 do 120 miligrama.

Osim toga, zeleni čaj sadrži i L-teanin, aminokiselinu koja usporava oslobađanje kofeina. Zahvaljujući tome, energija dolazi postepeno i traje duže, bez naglog pada koncentracije koji mnogi osjećaju nakon kafe.

2. Poboljšava koncentraciju i smanjuje stres

Kombinacija kofeina i L-teanina može da poboljša pažnju, fokus i mentalne sposobnosti, ali bez osjećaja napetosti ili ubrzanog rada srca koji se kod nekih ljudi javlja nakon ispijanja kafe. Zbog toga mnogi navode da su tokom rada produktivniji i smireniji kada piju zeleni čaj.

3. Ne opterećuje želudac

Kafa je kiselija i kod osjetljivih osoba može da izazove gorušicu ili iritaciju želuca. Zeleni čaj je uglavnom blaži za digestivni sistem, pa ga mnogi lakše podnose, naročito ako ga piju ujutru ili između obroka.

4. Bogat je antioksidansima

Za razliku od crnog čaja, zeleni čaj nije fermentisan, zbog čega zadržava veliku količinu prirodnih antioksidanasa, posebno katehina. Ova jedinjenja pomažu organizmu u borbi protiv oksidativnog stresa, štite ćelije od oštećenja i mogu da doprinesu smanjenju upalnih procesa u organizmu.

5. Može da doprinese zdravlju srca

Istraživanja pokazuju da redovno konzumiranje zelenog čaja može pozitivno da utiče na zdravlje kardiovaskularnog sistema. Vjeruje se da antioksidansi iz zelenog čaja mogu da pomognu u smanjenju upala i očuvanju zdravlja krvnih sudova, što dugoročno može da smanji rizik od srčanih oboljenja.

6. Može da ubrza metabolizam

Zeleni čaj se često povezuje sa boljim sagorijevanjem masti i većom potrošnjom energije. Kombinacija kofeina i katehina može blago da podstakne metabolizam i pomogne organizmu da efikasnije koristi masne naslage kao izvor energije, naravno uz uravnoteženu ishranu i fizičku aktivnost.

7. Manje izaziva nervozu

Ako ste među onima kojima kafa izaziva drhtavicu, ubrzan puls ili osjećaj nervoze, zeleni čaj bi mogao da bude prijatniji izbor. Zbog sporijeg oslobađanja kofeina organizam ga uglavnom bolje podnosi, pa su ovakve nuspojave rjeđe.

Kako zeleni čaj može da utiče na jetru?

Osim što predstavlja dobru zamjenu za kafu, zeleni čaj bi mogao da bude koristan i za zdravlje jetre.

Najveće zasluge pripisuju se antioksidansu EGCG (epigalokatehin galatu), koji pripada grupi katehina. Istraživanja pokazuju da ova jedinjenja mogu da smanje oksidativni stres i upalu, procese koji imaju važnu ulogu u razvoju bolesti jetre.

Kod osoba koje imaju masnu jetru, pojedine studije su pokazale da redovno konzumiranje zelenog čaja može da doprinese poboljšanju pojedinih pokazatelja funkcije jetre, uključujući i snižavanje povišenih jetrenih enzima.

Stručnjaci ipak naglašavaju da zeleni čaj nije lijek. Njegovi potencijalni benefiti dolaze do izražaja kao dio zdravog načina života, uz uravnoteženu ishranu, redovnu fizičku aktivnost, održavanje zdrave tjelesne težine i ograničen unos alkohola.

Važne su i količine dnevnog unosa zelenog čaja. Veoma velike količine ili koncentrovani suplementi sa ekstraktom zelenog čaja mogu, u rijetkim slučajevima, da izazovu oštećenje jetre, zbog čega se preporučuje oprez sa dodacima ishrani i konsultacija sa ljekarom prije njihove upotrebe.

(MONDO)