Šamari nisu rješenje: Ljekari otkrivaju kako pomoći osobi bez svijesti

Ovo su savjeti ljekara kako da pomognete osobi koja je pala u nesvijest.

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Vidjeti osobu kako iznenada gubi svijest može da bude veoma stresno iskustvo. U takvoj situaciji mnogi se uspaniče i nisu sigurni kako da pomognu, ali je upravo smirena i pravilna reakcija od velikog značaja dok ne stigne stručna pomoć.

Padanje u nesvijest najčešće nastaje zbog privremenog smanjenog dotoka krvi u mozak, a uzroci za to su mnogi. Neki od njih su nagli pad krvnog pritiska, nizak nivo šećera u krvi, dehidratacija, vrućina, pa sve do srčanih problema, moždanog udara ili drugih ozbiljnih zdravstvenih stanja. Zato svaku osobu koja izgubi svijest, treba shvatiti ozbiljno.

Ovo su koraci koje treba da ispratite ukoliko se nađete u situaciji da je neko u vašoj okolini pao u nesvijest.

Provjerite da li osoba diše. Pokušajte da utvrdite da li diše tako što ćete posmatrati da li se grudni koš podiže i približiti uvo njenim ustima kako biste čuli ili osjetili disanje. Ukoliko osoba normalno diše, ali je i dalje bez svijesti, ne treba da je naglo podižete niti da pokušavate da je uspravite. Ako nema sumnje na povredu kičme ili ozbiljnu traumu, postavite je u bočni položaj kako bi disajni putevi ostali prohodni. Pozovite Hitnu pomoć. Najvažnije je da odmah pozovete Hitnu pomoć. Prilikom poziva jasno recite šta se dogodilo, gdje se nalazite i opišite stanje osobe, odnosno da li diše, da li krvari ili ima vidljive povrede. Podignite noge ako sumnjate na pad pritiska. Ako osoba nema povrede i diše normalno, podizanje nogu oko 30 centimetara iznad nivoa srca može da pomogne da se poboljša dotok krvi u mozak, naročito ako je uzrok nesvjestice nagli pad krvnog pritiska. Takođe, olabavite tijesnu odjeću oko vrata i struka.

Šta nikako ne treba da radite?

Brojni savjeti, koje često možete da čujete, zapravo nisu preporučljivi.

Nemojte da pokušavate da osobi vadite jezik ili stavljate bilo kakve predmete u usta. Takođe, nemojte da je prisiljavate da pije vodu, jede ili uzima šećer dok je bez svijesti, jer postoji opasnost od gušenja.

Takođe, nikako ne smijete da udarate šamare osobi kako biste je dozvali. Blago prskanje hladnom vodom je korisnije i bezbjednije.

Gubitak svijesti uvijek treba da se shvati kao potencijalno hitno stanje, čak i kada se osoba brzo osvijesti, jer uzrok može da bude ozbiljan i zahtijevati ljekarski pregled.

Najvažnije je da ostanete pribrani, pozovete pomoć i da ne preduzimate postupke za koje niste sigurni da su bezbjedni. Brza i smirena reakcija je od presudnog značaja dok medicinska pomoć ne stigne.

(MONDO)