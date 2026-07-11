Ne krivite samo neprospavanu noć: Kese ispod očiju mogu ukazivati na ozbiljna oboljenja

Kesice ispod očiju mogu da nastanu zbog nedostatka sna, ali to nije jedini uzrok.

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Kese ispod očiju su noćna mora mnogih ljudi. Smatramo da nam narušavaju ljepotu i dodaju godine, zbog čega često želimo da ih se riješimo po svaku cijenu. Kako one nastaju? Koji su uzroci kesa ispod očiju? Mogu li da budu simptom bolesti? Objašnjavamo u nastavku.

Ovo su mogući uzroci nastanka kesica ispod očiju:

1. Manjak sna

Nedostatak sna je jedan od najčešćih uzroka pojave kesica ispod očiju, ali je važno da znate da nije jedini. Kao rezultat, koža ispod očiju otiče, ponekad stvarajući vidljive "jastučiće" ispunjene limfom. Pored toga, koža ispod očiju je izuzetno tanka i kroz nju se sve providi.

Važno je da svakodnevno vodite računa o adekvatnom kvalitetu i dužini sna. U tome može da vam pomogne, na primjer, izbjegavanje gledanja u ekran telefona ili računara najmanje dva sata prije spavanja. Ovi uređaji emituju plavu svjetlost koja sprečava lučenje hormona spavanja (melatonina) iz hipofize. Takođe, preporučljivo je da idete na spavanje i budite se u isto vrijeme kako biste regulisali unutrašnji biološki sat.

2. Hronični stres

Osobe koje su pod hroničnim stresom takođe mogu da imaju vidljive kese ispod očiju. To je povezano, između ostalog, sa sklonošću ka zadržavanju vode u organizmu i manjkom sna. Oba ova faktora mogu značajno da utiču na izgled područja oko očiju.

Borba sa stresom može da bude teška, ali potrudite se da vodite, ne samo da biste smanjili kese ispod očiju, već i da biste poboljšali opšte blagostanje. Trudite se da svakog dana odvojite barem 20-30 minuta za sebe, za opuštanje, kupku, ispijanje omiljene kafe ili gledanje serije. U slučaju ozbiljnijih problema, uvijek je preporučljivo da se konsultujete sa ljekarom koji može da odredi odgovarajuću terapiju.

3. Pušenje

Često se najranije primjećuje uticaj duvana na stanje kože, uključujući i predio ispod očiju. Pušenje cigareta sužava krvne sudove u koži i narušava dotok krvi u njene slojeve. Rezultat toga je pojava tamnih kolutova ispod očiju. Koža postaje manje elastična, podložna opuštanju i stvaranju bora. Najbolji način da se to spriječi jeste prestanak pušenja ili njegovo maksimalno ograničavanje što je ranije moguće.

4. Genetske sklonosti

Ponekad su kese ispod očiju rezultat genetske predispozicije. Na to možete da sumnjate ako se one javljaju kod mnogih članova uže porodice ili kada su prisutne skoro od rođenja. Takođe, pokazatelj može da bude i otpornost na sve pokušaje da ih se riješite.

5. Atopijski dermatitis

Atopijski dermatitis je hronična bolest koja se manifestuje intenzivnim svrabom i karakterističnim promjenama na koži. Osobe sa atopijskim dermatitisom često imaju znatno tanju i delikatniju kožu u poređenju sa zdravim osobama. To važi i za kožu ispod očiju, koja je po prirodi tanja od ostatka kože na tijelu. Međutim, kod oboljelih od atopijskog dermatitisa, ona je ekstremno tanka, zbog čega je istovremeno i prilično providna.

6. Dermatomiozitis

Dermatomiozitis je autoimuna bolest u kojoj ćelije imunog sistema napadaju zdrave ćelije kože i mišića. To uzrokuje karakteristične simptome. Pored bolova i zamora mišića, kod pacijenata se javljaju i kožne promjene. Tipično je kružno crvenilo kože oko kapaka, poznato kao osip.

Može se desiti da se takav osip pogrešno protumači kao kese ispod očiju. To produžava vrijeme do postavljanja ispravne dijagnoze i početka liječenja. S druge strane, ponekad, nakon uvođenja terapije može da nestane, a za sobom da ostavi tamniju pigmentaciju. Na taj način nastaju podočnjaci povezani sa dermatomiozitisom.

7. Bolesti štitne žlijezde

Otok kapaka i kože ispod očiju tipičan je za osobe sa hipotireozom (usporenim radom štitne žlezde). To se dešava iz nekoliko razloga. Tokom hipotireoze dolazi do povećane sinteze mukopolisaharida, sastojaka dermisa čiji je zadatak da vezuju vodu u koži. Prevelika količina ovih supstanci može da uzrokuje otok i zadebljanje kože, dajući efekat kesa ispod očiju. Pored toga, nedostatak hormona štitne žlijezde dovodi do smanjenja debljine i istanjenja epiderma, uključujući i kožu oko očiju.

(MONDO)