Skije se sele sa snijega na pijesak: Novi ljetnji sport osvaja turiste širom svijeta

Ljubitelji skijanja, imamo dobre vijesti za vas. Više ne morate da čekate zimu da biste skijali, novi viralni sport je upravo skijanje na pijesku.

Izvor: TikTok/miansaaj007/princess.fanlover

Za mnoge, skijanje u šortsu i majici kratkih rukava zvuči nezamislivo. Ipak, skijanje na pijesku podrazumijeva upravo to. Ovaj novi ekstremni sport postao je jedan od najnovijih ljetnjih trendova. Od Palm Springsa u Kaliforniji, pa sve do Dubaija i Abu Dabija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, možete da se okušate u ovom nadasve specifičnom izazovu.

Kako izgleda skijanje na pijesku?

Postoje dvije vrste skijanja na pijesku - spust i nordijsko (kros-kantri) skijanje, koje u velikoj mjeri odgovaraju istoimenim disciplinama u klasičnom skijanju na snijegu.

Skijanje u spustu podrazumijeva pronalaženje pješčane dine ili pješčanog brda, penjanje do njegovog vrha i spuštanje na dobro poznatim skijama. Ipak, važno je naglasiti da to sve radite samostalno, jer za to nemate ski-liftove i gondole na raspolaganju.

Za kros-kantri skijanje na pijesku treba prvo da pronađete duge pješčane staze niz koje ćete se spuštati. S obzirom da ovo zahtijeva veću snagu i fizičku spremu nego skijanje u spustu, oni koji su već isprobali ovo pješčano nordijsko skijanje, kažu da malo koja aktivnost jača mišiće i povećava izdržljivost kao ova.

Nema razlike u opremi za snježno i opremi za pješčano skijanje

Naravno, glavni dio opreme su skije. Preporučuje se da one budu starije, jer je čak i veoma sitan pijesak abrazivan i vremenom može da ošteti kliznu površinu skija. Uz skije, neizostavan dio su i skijaški štapovi, kako biste se lakše snalazili u gušćem pijesku.

A da biste izbjegli tzv. "pješčano sljepilo" koje može da izazove privremeni gubitak vida, potrebne su vam kvalitetne naočare ili skijaške maske sa UV zaštitom.

Kao i tokom zime, i prije izlaska na pješčanu stazu treba da se obučete u skladu sa vremenskim uslovima. Lagana odjeća je neizostavna, a ako je sunce jako, stavite šešir ili kačket kako biste zaštitili glavu.

Kako da prepoznate idealan pijesak?

Kao što ni skijanje na rastresitom snijegu ne izgleda isto kao skijanje na utabanom snijegu, tako postoje razlike i prilikom skijanja na pijesku. Grub pijesak pruža sasvim drugačiji osjećaj od finog, dok je mokar pijesak značajno otežava kretanje od suvog.

Iskusni skijaši na pijesku često mogu da čuju i izraze poput "brzog pijeska" i "sporog pijeska". Brz pijesak je sinonim za idealan pijesak, jer spuštanjem po njemu možete da imate osjećaj kao da klizite po staklu, a vožnja će vam biti gotovo bez napora. Sa druge strane, spor pijesak može da bude veoma zahtjevan, tako da imate utisak gotovo kao da se probijate kroz živi pijesak.

Naravno, ovo su samo krajnosti, a između njih postoji bezbroj nijansi.

Koliko ovaj sport može da vas košta?

Među Evropljanima, najpoznatija destinacija za isprobavanje skijanja na pijesku jeste Dubai.

Izvor: fokke baarssen/Shutterstock

Okvirna ponuda za skijanje niz pustinjske dine u Dubaiju je uglavnom u okviru safari tura. Za dva sata pješčanog skijanja u pustinji, sa licenciranim vodičem, koje obuhvata i vožnju od podnožja dine do njegovog vrha nakon svakog spusta tokom trajanja sesije, morali biste da izdvojite oko 150 evra.

Da li ste već isprobali ovaj novi sport?

(MONDO)