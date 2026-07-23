Ovo dugme u autu vara čak i iskusne vozače: Evo šta se zapravo događa kada ga pritisnete u vožnji

Tradicionalne ručne kočnice zamjenjuju električne parkirne kočnice. Otkrijte kako one utiču na sigurnost i performanse vozila.

Izvor: BERND WUSTNECK / AFP / Profimedia

Tradicionalne ručne kočnice sve više ustupaju mjesto električnim parkirnim kočnicama, koje su danas standard u većini novih automobila. Ove moderne kočnice olakšavaju vožnju uzbrdo i nizbrdo jer drže točkove blokiranim dok motor ne razvije dovoljno snage za pokretanje vozila.

Mnoge koji se prvi put susreću sa električnom parkirnom kočnicom zanima šta bi se dogodilo kada bi povukli prekidač tokom vožnje i da li je efekat isti kao kod klasične ručne kočnice. Odgovor je – nije.

Upravljačka jedinica automobila prepoznaje takvu situaciju kao uobičajeno kočenje i sprečava blokiranje točkova. Umjesto toga, kočnica djeluje povremeno, uz aktiviranje ABS sistema. Ipak, savjet je jasan: izbjegavajte uključivanje električne parkirne kočnice tokom vožnje, upozorava HAK Revija.

Mehanizam električne parkirne kočnice zasniva se na hidraulici ili mehanici, što znači da neće popustiti čak ni ako se akumulator isprazni – za sigurno držanje točkova nije potrebna električna energija.

Za razliku od klasične ručne kočnice, električna parkirna kočnica zahtijeva strože pridržavanje uputstava.

Saobraćajni stručnjak Željko Marušić ističe za Nacional da je riječ o statičkom kočenju, zbog čega vozilo mora biti potpuno zaustavljeno prije njenog aktiviranja.

Prerano uključivanje stvara dinamičko opterećenje u sistemu, što može ugroziti njegovu pouzdanost i skratiti radni vijek, naročito pri većim brzinama. Takođe, kod vozila sa ručnim mjenjačem kočenje motorom treba primijeniti tek nakon ubacivanja u prvi stepen prenosa, dok kod automatskog mjenjača ručica mora biti u položaju "P".

(Večernji list/MONDO)