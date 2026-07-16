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Novi problemi za BMW: Povlačenje vozila zbog kvara

Novi problemi za BMW: Povlačenje vozila zbog kvara

Autor Dušan Volaš
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Jedna od vodećih svjetskih kompanija u auto industriji, njemački BMW nalazi se u problemima.

Novi problemi za BMW: Povlačenje vozila zbog kvara Izvor: Shutterstock

Njemački proizvođač automobila BMW primoran je na hitno povlačenje vozila sa tržišta zbog rizika od požara.

BMW mora da povuče čak 29.119 vozila sa američkog tržišta zbog kvara na releju elektropokretača motora koji može da korodira, dovede do pregrevanja i kratkog spoja, čime se povećava rizik od izbijanja požara, saopštila je američka Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na putevima (NHTSA).

Povlačenje obuhvata modele, među kojima su BMW 530e xDrive, 740Le xDrive, kao i pojedine verzije BMW iPerformance vozila, prenio je Rojters.

NHTSA navodi da će ovlašćeni servisi vlasnicima besplatno zamijeniti elektropokretač motora, čime će biti otklonjen uočeni nedostatak.

Ovo je najnovija u nizu servisnih akcija BMW-a povezanih sa potencijalnim rizikom od požara.

Kompanija je tokom ove godine već sprovela više povlačenja vozila na različitim tržištima zbog problema sa sistemom pokretanja motora i električnim instalacijama.

U martu mjesecu, njemačka kompanija je povukla oko 330.000 vozila širom svijeta i oko 30.000 u Njemačkoj, a tada je bilo riječi o pet modela koji su takođe bili pogođeni rizikom od požara povezanim sa ugradnjom kablova na instrument tabli, saopštila je tada Njemačka federalna uprava za motorni saobraćaj (KBA).

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(EUpravo zato/Euronews)

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bmw automobili

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