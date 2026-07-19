Šta da radite ako klima-uređaj u autu počne da smrdi? Zlata vrijedan trik rješava problem

Pročitajte kako redovno korištenje i pravilno održavanje mogu spriječiti neprijatne mirise.

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Da li nas klima u kolima potajno truje? Ovo pitanje muči mnoge vozače tokom vrelih ljetnjih dana, a jedna zabrinuta čitateljka švajcarskog "Blicka" odlučila je da stane na put nagađanjima i potraži odgovor od vrhunskog stručnjaka. Njene sumnje riješio je Erih Švicer, viši stručnjak za testiranje i tehnologiju iz TCS-a (najvećeg švajcarskog auto-moto kluba koji broji preko 1,6 miliona članova).

Da li je klima u automobilu zapravo rasadnik virusa?

"Već nedjeljama klima uređaj u mom automobilu radi 'punom parom' zbog paklenih vrućina. Nedavno su mi prijatelji na bazenu rekli da je klima u kolima zapravo leglo virusa. Ima li u tome istine?", upitala je zabrinuta čitateljka.

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Švicerov odgovor donosi veliko olakšanje: ukoliko redovno servisirate svoj automobil u skladu sa uputstvima proizvođača, zaista nemate razloga za brigu. Jedini izuzetak je situacija kada klima uređaj počne da smrdi - u tom slučaju, sistem mora na hitno čišćenje u servisu. Inače, zamjena polen filtera prema uputstvima proizvođača automobila i servisiranje same klime na otprilike dvije do tri godine sasvim su dovoljni za njeno besprijekorno funkcionisanje. Naravno, ukoliko često vozite po prašnjavim predjelima, poput neasfaltiranih seoskih ili makadamskih puteva, preporučuju se češći servisni intervali za filtere vazduha i kabine.

Zlatno pravilo: Koristite klimu redovno

Švicer je razbio još jedan mit i objasnio šta čitateljka može da poruči svojim prijateljima: Redovno korišćenje auto-klime zapravo pomaže u smanjenju nakupljanja bakterija i spora gljivica. Štaviše, njen rad podmazuje pokretne dijelove i čini zaptivke manje poroznim, što znači da se manje isušuju. Čak i u zimskim mjesecima, korištenje klime smanjuje vlažnost vazduha u kabini i tako spriječava ono dosadno magljenje stakala.

Izvor: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

Genijalan trik: Isključite hlađenje prije kraja vožnje

Za kraj, švajcarski stručnjak podijelio je jedan zlata vrijedan savjet: Iskoristite povremene toplije dane da uključite klimu i ventilator na najmanje deset minuta, otprilike jednom mjesečno. Ono što je najvažnije - prije samog kraja putovanja, isključite funkciju hlađenja, ali ostavite ventilator da radi. Na ovaj način ćete izduvati svu preostalu vlagu iz sistema i spriječiti stvaranje neprijatnih mirisa.

(Kurir.rs/Blic/blick.ch)