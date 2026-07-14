Vozite na rezervi? Evo koliko skupo vas može koštati "posljednjih nekoliko kilometara"

Vožnja na rezervi može ozbiljno oštetiti pumpu za gorivo i motor. Iako se lampica pali kada u rezervoaru ostane oko 10 odsto goriva, domet je u praksi često veći nego što vozači misle.

Izvor: MONDO/uroš arsić/stefan stojanović

Vožnja sa niskim nivoom goriva nije samo rizična, već i štetna za mnoge delove automobila. Kod velikog broja vozila, ukoliko se motor zaustavi zbog nedostatka goriva, njegovo ponovno pokretanje nakon sipanja neće ići tako lako. Takođe, kod novijih dizelaša ne smiju se zanemariti ni poruke o kraju zaliha AdBlue tečnosti, jer nedostatak ovog dodatka može izazvati blokadu i gašenje motora!

U nekim automobilima, putni računari mogu sa sasvim pristojnom preciznošću da predvide preostali domet automobila. Međutim, postoje i oni modeli gdje se situacija mijenja drastično: tokom ležerne gradske vožnje pokazivači su optimistični, ali čim izađete na autoput i malo jače pritisnete papučicu gasa, preostala kilometraža počinje da se topi pred vašim očima i za samo nekoliko minuta pada na nulu. Na autoputu, gdje je udaljenost između benzinskih pumpi velika, ovo može biti veoma stresno iskustvo.

Goriva je obično više nego što mislite

Dobra vijest je da su u većini automobila merači goriva i putni računari baždareni tako da upozore vozača mnogo prije nego što je rezervoar zapravo prazan. Uz nježno rukovanje gasom, u većini automobila možete voziti od nekoliko desetina pa do preko 100 km od trenutka kada indikator prestane da prikazuje preostali domet. Zamislite situaciju da vam, na primjer, supruga da ključeve automobila uz riječi da se indikator rezerve upravo uključio, a da se auto ugasi odmah po pokretanju – to bi zaista bilo čudno.

Međutim, ovo važi samo u novim i neoštećenim automobilima. Ako je automobil popravljan nakon saobraćajne nesreće (pa rezervoar stoji pod nešto drugačijim uglom) ili je neko nestručno zamijenio pumpu za gorivo, očitavanja će biti netačna. Kod starijih automobila problem može biti i ono što se godinama nakupljalo na dnu rezervoara – blato i talog koji nemaju parametre čistog goriva.

Tri glavna razloga: Zašto se ne isplati voziti na rezervi?

Pesimistično baždarenje mjerača goriva ne služi samo da vas spasi od guranja auta do pumpe. Sama činjenica da vozite na rezervi donosi povećan rizik od kvara. Za to postoji nekoliko mehaničkih razloga:

Nedostatak hlađenja i podmazivanja : Električne pumpe za gorivo se podmazuju i hlade samim gorivom. Ako ga u rezervoaru ima malo, u krivinama može doći do toga da pumpa povlači vazduh i radi „na suvo”.

: Električne pumpe za gorivo se podmazuju i hlade samim gorivom. Ako ga u rezervoaru ima malo, u krivinama može doći do toga da pumpa povlači vazduh i radi „na suvo”. Prljavština u sistemu: Ako pumpa počne da vuče talog sa dna rezervoara, to može ozbiljno oštetiti njen vrlo precizan mehanizam.

Ako pumpa počne da vuče talog sa dna rezervoara, to može ozbiljno oštetiti njen vrlo precizan mehanizam. Pretjerano zagrijavanje goriva: Motor u prosjeku troši samo nekoliko litara na sat, ali efikasnost pumpe je i do nekoliko stotina litara. Višak goriva neprekidno cirkuliše između motora i rezervoara, pri čemu se snažno zagrijava. Ako u rezervoaru ima malo goriva, to vrelo gorivo nema sa čim da se pomiješa i ohladi. U ljetnjim gužvama može dostići tačku ključanja, stvarajući mjehuriće gasa koji ometaju rad motora.

"Check engine" lampica kada nestane goriva

Nakon pražnjenja cijelog rezervoara, kompjuter motora može registrovati niz grešaka, od preskakanja paljenja i rasta temperature goriva, do pada pritiska u magistrali za gorivo. Zbog toga kontrolna lampica check engine može ostati upaljena dugo nakon ponovnog pokretanja motora. Testiranje dometa do nule može vas koštati i petocifrenih suma za popravku osjetljivog sistema ubrizgavanja!

Dizelaši naspram benzinaca

Kod starijih dizelaša, vožnja do kraja značila je uvlačenje vazduha u sistem ubrizgavanja, pa ste morali koristiti ručnu pumpicu ili otpuštati cijevi za gorivo da biste ispustili vazduh. Noviji motori omogućavaju odzračivanje tako što duže „verglate” starter dok motor ne upali, ali ovo drastično skraćuje vijek trajanja osetljivih dijelova. Kod benzinskih motora najveći rizik je blokiranje i pregorevanje pumpe za gorivo.

Šta uraditi kada mjerač pokaže „0 km”, a pumpa je daleko?

Ukoliko se nađete u ovakvoj nezavidnoj situaciji, primijenite sljedeća pravila kako biste maksimalno iskoristili posljednje kapi goriva:

Ne prelazite brzinu od 100 km/h.

Izbegavajte nagla ubrzavanja i kočenja.

Vozite tečno, držeći mjenjač u što višem stepenu prenosa uz niske obrtaje.

Isključite klima-uređaj i ostale velike potrošače struje (jer opterećuju alternator, a time i motor).

Upotrebite navigaciju na pametnom telefonu da odmah pronađete najbližu pumpu.

Koliko zapravo možete preći kada zasvijetli rezerva?

Britanski sajt za poređenje Compare The Market sproveo je istraživanje kako bi otkrio koliko daleko zaista može da stigne 96 popularnih modela automobila sa benzinskim motorom nakon paljenja lampice.

U prosjeku, svjetlo upozorenja se pali kada kapacitet rezervoara padne na oko 10% ukupne zapremine. U priručniku za vaš automobil tačno je navedeno koliko je to litara, a ovo su prvaci u dometu automobila sa benzinskim motorom.

VW Passat je postao pobjednik sa dometom od najmanje 120,73 kilometara na rezervi. Volvo V40 i Ford Mondeo uslijedili su iza sa 113,6 odnosno 112,68 kilometara, dok je BMW serije 5 bio četvrti sa dometom od 109,96 kilometara. Slede Toyota Prius (107,2 km), Mercedes E klasa (103 km), Audi Q5 (102,7 km), Range Rover Sport (102 km), Mazda 6 (101,3 km) i Audi A6 (99,8 km).

Najkraći rezervni domet imala je limuzina M3 sa samo 51,48 kilometara, zatim Kia Picanto (51,72 km) i Fiat 500 sa 59,77 kilometara. Ford Fiesta završava listu 10 automobila sa najkraćim rezervnim dometom, sa 66,09 kilometara nakon što se upali lampica za gorivo. Od popularnih modela sa najkraćim dometom treba spomenuti još i Nissan Juke (65,7 km), Citroen C1 (62,4 km) i Mini Cooper (60,4 km).

Spomenimo još neke popularne modele: Škoda Octavia (95,5 km), Škoda Fabia (80 km), Volkswagen Golf (91,65 km), VW Polo (74,25 km), VW Tiguan (90,46 km), Renault Clio (83,55 km), Dacia Duster (80 km), Dacia Sandero (93,55 km), Peugeot 208 (96,47 km), Opel Astra (82,5 km), Opel Corsa (69,18 km), Hyundai i30 (84,67 km) i Suzuki Vitara (78,06 km).

Dok se prosječno svjetlo upozorenja pali kad je rezervoar na jednoj desetini svog kapaciteta, nema garancije koliko će vas to daleko odvesti u praksi. Brojke su samo indikacija. Na potrošnju utiču brojni faktori, poput saobraćajnih gužvi, spoljne temperature, jačine kočenja i ubrzanja, kao i broja putnika i količine prtljaga.

(Automobili.ba/MONDO)