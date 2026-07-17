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Oprez za vozače: Ovo dugme na klimi koristite najviše 20 minuta

Oprez za vozače: Ovo dugme na klimi koristite najviše 20 minuta

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Porodica je umalo izgubila život zbog recirkulacije vazduha u automobilu. Pročitajte kako pravilno koristiti ovu funkciju i izbjeći opasnosti.

Recirkulacija vazduha u automobilu može izazvati umor i usporiti reakcije Izvor: CuteCharacters/Shutterstock

Korišćenje klima-uređaja u automobilima može postati rizično kada je uključena funkcija recirkulacije vazduha, upozorava doktorka Kristabel Akinola na svom Instagram profilu, a prenosi HAK.

Ovo dugme omogućava da klima koristi isti vazduh u kabini umjesto da uvodi svjež vazduh spolja. Iako pomaže da se automobil brže rashladi, smanjuje potrošnju goriva i sprečava ulazak izduvnih gasova, njegovo predugo korišćenje može dovesti do nakupljanja ugljen-dioksida u vozilu.

Akinola navodi slučaj petočlane porodice koja je umalo izgubila život nakon što je jedno dijete slučajno uključilo recirkulaciju vazduha prije polaska na put. Tokom vožnje svi putnici su postajali sve pospaniji, a otac je, izgubivši svijest, sletio s puta u jarak.

Zbog recirkulacije raste koncentracija ugljen-dioksida u kabini, smanjuje se nivo kiseonika, javlja se umor i usporava vrijeme reakcije, dok rizik postaje veći što je više ljudi u automobilu.

Studija objavljena u časopisu Nauka o životnoj sredini i istraživanje zagađenja pokazuje da recirkulacija vazduha ne bi trebalo da bude uključena duže od 20 minuta, naročito kada u vozilu ima više putnika.

Savremeni automobili često imaju sisteme koji automatski prate kvalitet vazduha i regulišu recirkulaciju, ali vozači ipak treba da budu oprezni. Ako se prozori zamagle ili se iznenada javi osjećaj umora, preporučljivo je provjeriti da li je uključena recirkulacija i po potrebi je isključiti.

(Večernji list/MONDO)

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Tagovi

automobili klima uređaj

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