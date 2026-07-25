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Bruceloza pogodila 39 farmi u Srednjobosanskom kantonu: Eutanazirano 130 životinja

Bruceloza pogodila 39 farmi u Srednjobosanskom kantonu: Eutanazirano 130 životinja

Autor N.D. Izvor SRNA
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Srednjobosanskom kantonu bruceloza je zvanično potvrđena na 39 imanja, a eutanazirano je 130 zaraženih životinja, rečeno je na sjednici kantonalnog Kriznog štaba za zarazne bolesti životinja.

Bruceloza potvrđena na 39 imanja u SBK Izvor: Shutterstock

Među eutanaziranim životinjama je i 16 goveda zaraženih brucelozom na 12 poljoprivrednih imanja, a vlasnici će, u skladu sa važećim propisima, ostvariti pravo na nadoknadu štete.

Na sjednici je rečeno da je veterinarska inspekcija zbog utvrđenih nepravilnosti izdala 12 prekršajnih naloga i podnijela jednu krivičnu prijavu, a evidentiran je i slučaj ilegalnog prevoza životinja bez veterinarsko-zdravstvene dokumentacije.

Krizni štab usvojio je niz zaključaka kojima se nalaže nastavak intenzivnog nadzora nad pojavom bruceloze na području kantona, pojačan monitoring i laboratorijsko ispitivanje životinja, uspostavljanje kontrolnih punktova i pojačana kontrola prometa životinja uz asistenciju pripadnika MUP-a, prenose federalni mediji.

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Tagovi

bruceloza zaraza FBiH

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