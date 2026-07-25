Prijeti mu zatvorska kazna: Protiv jutjubera Faraona se vodi postupak zbog teškog krivičnog djela, otkriveni detalji

Marko Radmanović je pod istragom i sudskim postupkom zbog sumnji na nedozvoljene polne radnje prema dvanaestogodišnjoj djevojčici.

Izvor: titktok/printscreen

Dok javnost već danima bruji o skandaloznom ponašanju i promociji pedofilije na društvenim mrežama kontroverznog jutjubera Marka Radmanovića, na videlo izlaze mračne tajne iz njegove prošlosti za koje on tek treba da odgovara. Kako otkriva "Blic", protiv Radmanovića uveliko se vodi postupak pred Osnovnim sudom u Sremskoj Mitrovici zbog sumnjivog događaja u koji je umiješana dvanaestogodišnja djevojčica.

"Pred Osnovnim sudom u Sremskoj Mitrovici protiv Radmanovića vodi se krivični postupak zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje iz člana 182. stav 2. u vezi člana 180. stav 1. Krivičnog zakonika a povodom događaja iz oktobra 2025. godine", potvrđeno je za "Blic" u Osnovnom sudu u Sremskoj Mitrovici.

Kako je objašnjeno, ovakva kvalifikacija krivičnog djela vezana je za krivično djelo obljuba sa djetetom ili nekom drugom polnom radnjom, za šta je predviđena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

Djevojčicu (12) zaključao u svom stanu

Pomenuti krivični postupak pred Osnovnim sudom u Sremskoj Mitrovici pokrenut je nakon što su roditelji tada dvanaestogodišnje devojčice prijavili policiji njen nestanak. Prema riječima prestravljenog oca ove maloletnice, djevojčica se nakon prepodnevne smjene u školi prosto nije vratila kući, zbog čega su roditelji hitno alarmirali nadležne. Istraga je ubrzo dovela do Marka Radmanovića, u čiji je automobil djevojčica ušla bez prisile, nakon čega ju je jutjuber odvezao u svoj stan i navodno je zaključao unutra.

Kako je otac žrtve ispričao medijima, Radmanović je djevojčicu izveo iz stana tek kada je shvatio da se za njom intenzivno traga i odveo je na gradsku plažu u Sremskoj Mitrovici, gdje ju je policija na kraju i pronašla.

Protiv Radmanovića je istog trenutka pokrenut postupak po službenoj dužnosti od strane tužilaštva, i očekuje se da ovaj postupak uskoro dobije epilog, budući da je na sudu ostalo samo još jedno ročište do izricanja prvostepene presude.

Krivične prijave i skandalozni spot "Žig zvjeri"

Podsetimo, bez obzira na to što se Radmanović hvalio kako je nakon nedavne policijske akcije i hapšenja pušten na slobodu zato što je nevin, on zapravo već ima podeblji dosije. MUP je potvrdio da su protiv njega tokom 2025. i 2026. godine već podnijete krivične prijave za nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje, nakon što je pokušao obljubu više maloljetnica.

Iako pod opterećenjem prijava, Radmanovićevo skandalozno ponašanje eskaliralo je nedavno kada je na mrežama, gde ga je pratilo preko 70.000, mahom, tinejdžera, objavio spot za pesmu "Žig zvjeri". Dijelovi ovog bizarnog videa snimani su u pravoj dječjoj igraonici, uz učešće maloljetnice za koju je kasnije ustanovljeno da je imala roditeljsku dozvolu, a sam Radmanović u pjesmi nosi titulu "Sveti tatica".

Stihovi pomenute pjesme, poput "Nema ni 18, a hoće da se treska", izazvali su eksploziju nezadovoljstva i zgražavanje čitave javnosti. Pokrenuta je masovna onlajn peticija, koju je za tili čas potpisao veliki broj građana, uz upozorenje da influenser "jezivo i direktno promoviše satanizam i pedofiliju među najranjivijom starosnom grupom".

Akcija policije i sramno oglašavanje Faraona

Nakon burnih reakcija javnosti, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (VTK), u koordinaciji sa PU Sremska Mitrovica i Višim javnim tužilaštvom, privela je 17. jula Faraona na informativni razgovor, izvršila pretres stana i oduzela mu elektronske uređaje.

Zbog nedostatka u tom trenutku direktnih i neposrednih dokaza na oduzetim uređajima koji bi potkrepili konkretno i novo krivično djelo, privremeno je pušten iz stanice. Ipak, umesto da se povuče, on je odmah stao pred kameru ispred policijske stanice u Sremskoj Mitrovici i počeo da se izruguje institucijama držeći policijsku bilješku u ruci.

"Tri sata su me zadržali tamo, oduzeli su mi telefone, laptopove, sve moguće hard-diskove, cijeli stan su mi pretresli. Šta se desilo na kraju? Ništa nisu našli što aludira na krivično djelo. Inspektori, kada su videli šta se nalazi u mojim telefonima, bukvalno su bili u čudu, blago su se smijali", izjavio je Radmanović u snimku.

Policija doslovno obrisala Faraona sa interneta

Likovanje kontroverznog tiktokera zaustavljeno je neverovatnom brzinom, jer država nije ostala nema na ove provokacije i zloupotrebu maloljetnika. Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uputila je hitne dopise kompanijama vlasnicama društvenih mreža na kojima se oglašavao Radmanović i zahtjevala da se momentalno uklone svi njegovi profili i snimci.

TikTok nalog, koji mu je bio glavno oružje za vrbovanje djece, momentalno je izbrisan, a MUP je potvrdio da se sa istim zahtjevom obratio i kompaniji "Google". Vrlo brzo usljedilo je brisanje i Radmanovićevog YouTube naloga, čime je skandalozni influenser sklonjen sa digitalnih platformi koje su mu bile najjače oružje.

(Blic/MONDO)