Ko je Dex Rock, najbogatiji srpski influenser? Nikada nije opsovao u lajvu, zaradio 620 miliona za godinu dana

U kreiranju sadržaja mu pomažu prijatelji, ali i obožavaoci koji mu daju ideje šta da snima.

Izvor: Youtube/Printscreen/DexRock

Nakon što je Forbes Srbija analizirao listu najbogatijih influensera u toj zemlji, opšta pomama je nastala kada se saznalo da zapravo najviše od svih zarađuje Dejan Dražić, poznatiji javnosti kao Dex Rock.

Mnogi su se pitali ko je zapravo Dejan, kako je počeo sa kreiranjem sadržaja i zašto su djeca baš njega odabrala da im bude uzor, te smo se bacili u istraživanje.

Obožava rok, ali i "Minecraft"

Dejan je rođen je 30. avgusta 2000. godine u Kikindi. Živi u mjestu Mokrin kod Kikinde. Prvi video u kome igra igricu "Minecraft" je objavio sa 11 godina, a tri godine kasnije je počeo skoro svakodnevno da strimuje i objavljuje druge sadržaje.

Kanal "Dex Rock" Dejan je otvorio 28. decembra 2010. godine. Inspiraciju za ime kanal je dobio tako što spojio svoj nadimak – Deks i muzički žanr rok zbog toga što je obožavao rok muziku. Na samom početku nije objavljivao sadržaj, nego je samo pratio druge jutjubere.

Do 100 hiljada pretplatnika na svom kanalu Dejan je stigao u januaru 2017. godine, a do oktobra iste godine bilo ih je trostruko više.

Pogledajte neki od njegovih videa:

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Dejanov sadržaj primarno je namijenjen djeci i mlađoj publici, a njegov Jutjub kanal ima milionsku bazu pratilaca, poznat je po zabavnim izazovima, "prankovima", snimanju video-igara i testiranju različitih proizvoda.

Svoju armiju pratilaca Dejan je nazvao "Rock Fam", te je pokrenuo vlastitu kolekciju odjeće i aksesoara. Danas su u prodaji majice, duksevi, šorcevi, kačketi i rančevi sa natpisom „RockFam“.

U kreiranju sadržaja mu pomažu prijatelji, ali i obožavaoci koji mu daju ideje šta da snima. Njegovi klipovi za manje od 24 sata pređu cifru od 100 hiljada pregleda, tako da zaključno sa decembrom 2021. godine imaju preko milijardu pregleda.

Jedan je od rijetkih jutjubera u čijim klipovima nisu gostovali njegovi roditelji, ali je nekoliko puta izjavio da ga oni podržavaju u tome čime se bavi. U njegovim videima nema psovki niti vulgarnosti, pa ga podržavaju i roditelji djece koja prate kanal "Dex Rock".

Otac mu je prenio svoju ljubav prema rok muzici, pa je počeo davnih dana da sluša bendove Guns n Roses, Green Day, Metallica, AC/DC.

Izvor: Youtube/Printscreen/DexRock

Tada je poželio da postane rok muzičar. Kako bi ostvario taj san svakodnevno je vježbao, čak i kada tata nije bio kod kuće. "Skidao" je rifove sa interneta i uz pomoć Jutjub tutorijala učio kako da svira. Ipak, jedna ljubav je bila prekretnica u njegovom životu. Kao mali je na čuvenoj "Segi" igrao igricu "Super Mario" i divio se računaru koji je vidio kod komšinice.

Ona mu je dopuštala da koristi njen računar, a želja da dobije vlastiti mu se ostvarila kada je napunio sedam godina. Nekoliko godina kasnije drugar ga je pozvao da sa njegovim bratom igra igricu "Minecraft". Cijeli dan su proveli igrajući i Dejan se zarazio tom video igrom. Učio je trikove gledajući Jutjub kanal "The Imperial Craft".

Na tom kanalu su gejmeri objavljivali strimove „Minecrafta“, te je i Dejan došao na ideju da počne da snima, a ostalo je istorija.

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Koliko zarađuje Dex Rock?

Dejan Dražić, poznatiji kao Deks Rok, na svoje ime ima registrovanu jednu preduzetničku radnju i jednu firmu. Preduzetnička radnja osnovana je u julu 2019. godine, pod šifrom djelatnosti Veb portali. Za ovu radnju nisu javno dostupni poslovni rezultati, budući da se radi o preduzetniku koji nije obveznik predaje finansijskih izvještaja.

Firma Spaceship d.o.o. koja se takođe vodi na njegovo ime, osnovana je u septembru 2020. godine pod šifrom Djelatnosti reklamnih agencija. U okviru iste kompanije posluje i ogranak Rockfam Shop, registrovan za Trgovinu na malo posredstvom pošte ili preko interneta.

Prema javno dostupnim finansijskim izvještajima, Spaceship d.o.o. je tokom 2025. ostvario ukupne prihode od 621,4 miliona dinara, što ga svrstava među kompanije sa najvećim prihodima među domaćim influenserima. Istovremeno, neto dobit iznosila je 2,2 miliona dinara. Kako je Forbes Srbija ranije pisao, Dražić je kroz ovu kompaniju razvio širok spektar poslovnih aktivnosti koje prevazilaze klasične marketinške saradnje na društvenim mrežama. Pored prodaje brendirane garderobe i promotivnih proizvoda poput majica, šolja i rančeva, kompanija se bavi i prodajom prehrambenih proizvoda i napitaka.

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