Lazar Janković, poznati jutjuber, povrijeđen je i hitno dovezen u Urgentni centar u Beogradu
Jutjuber Lazar Janković u subotu je, kako saznaju mediji, završio u Urgentnom centru nakon incidenta u kojem je, prema saznanjima, prošao kroz staklo jednog objekta.
Kako navodi izvor, Lazar je u bolnicu stigao krvav, u pratnji dvije drugarice, a majica mu je navodno bila potpuno natopljena krvlju.
Srpski jutjuber završio u Urgentnom centru: Prošao kroz staklo?
Prema istim informacijama, ljekari su nakon pregleda utvrdili da nema teže povrede i da je zadobio povredu lakta, zbog čega nije bilo potrebe za ozbiljnijim intervencijama.
Za sada nije poznato kako je tačno došlo do incidenta, niti se jutjuber tim povodom javno oglašavao.
Izvor: Kurir/ MONDO