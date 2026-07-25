Sunčan dan pred nama: Temperatura do 31 stepen

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti pretežno sunčano i toplije, uz dnevni razvoj oblaka, ali bez padavina.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Jutro je vedro i svježe, mjestimično uz rijeke prolazna jutarnja magla, dok se u noći na nedjelju očekuje postepeno naoblačenje od zapada u Krajini, u ostalim krajevima vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, tokom jutra i pojačana bura.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 25 do 31, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Prijedor, Sokolac i Novi Grad osam, Srebrenica devet, Sarajevo 11; Banjaluka i Doboj 13, Tuzla 14, Prijedor 15, Bijeljina 18, Mostar 19, Trebinje 20 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ kolovozi su mjestimično vlažni, saobraćaj se odvija redovno, ali vikend donosi pojačanu frekvenciju vozila, pa se vozačima savjetuje da budu oprezni, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na putevima na kojima se izvode radovi, privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj.

Preko Romanije je zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja.

Zbog radova na proširenju javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani–Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog radova je danas obustavljen saobraćaj za sva vozila u Šarkovačkoj ulici u Banjaluci, na dijelu od broja 174, do raskrsnice sa ogrankom iste kod broja 268.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina, gdje je postavljena privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno, a predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Izmijenjen je režim sabraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda minihidroelektrane Krupac do 5. septembra.

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, caobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina je ograničena na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko-minerskih radova.

U FBiH je zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Preko Banj brda, na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina, kao i na magistrali Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad te mase saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova se naizmjenično, jednom trakom vozi na magistralnim putevima Crna Rijeka-Jajce /u Podmilačju/, graničnom prelazu Izačić-Bihać /most preko potoka Mrižnica/ i Konjic-Jablanica /Ribićki most/.