Neka kišobran bude u pripravnosti: Danas sunčano i toplo u prvom dijelu dana, a poslije podne nestabilno

U Republici Srpskoj i FBiH danas se u prvom dijelu dana očekuje prijatno toplo i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, a poslije podne nestabilno.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Samo ponegdje na zapadu u prvom dijelu može biti prolazne kiše. Na jugu će biti sunčano i vrlo toplo.

Poslije podne i uveče nestabilno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se u nekoliko navrata premještati od zapada ka istoku i sjeveru. Ponegdje su mogući jači pljuskovi, jak vjetar i grad, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 30, na jugu oko 34 stepena Celzijusova, u višim predjelima od 21.

Vjetar slab i promjenljiv, uveče umjeren do jak sjevernih smjerova.

Jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje na sjeveru Hercegovine i u centralnim područjima registrovani su pljuskovi i grmljavina, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Čemerno 13 stepeni, Bjelašnica 14, Sokolac i Novi Grad 15, Mrakovica, Gacko, Prijedor i Srebrenica 16, Banjaluka, Srbac, Bihać, Livno i Sanski Most 17, Doboj, Zvornik, Mrkonjić Grad, Foča i Sarajevo 18, Višegrad 19, Bijeljina i Bugojno 20, Bileća 22, Mostar 24, a Trebinje 25 stepeni Celzijusaovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros odvija nesmetano, sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, a na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, učestali su sitniji odroni, a vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na stranici AMS-a.

Na magistralom putu LJubogošta-Pale-Podgrab ove sedmice dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja, zbog izgradnje kružne raskrsnice, na ukrštanju ulica Nikole Tesle i Krađorđeve.

Preko Romanije će zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, uspon iz pravca Podromanije, dolaziti do povremenih obustava saobraćaja.

Zbog radova na proširenju javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani–Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Izmjenjen je režim sabraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda minihidroelektrane Krupac do 5. septembra.

Na magistralnom putu od Višegrada do Brodara, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7.00 do 15.00 časova

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

U FBiH je zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Preko Banj brda, na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina, kao i na magistrali Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad te mase saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila saobraćaju jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem.