Pretežno sunčano i toplo, saobraćaj bez zastoja

U BiH će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz malu do umjerenu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema prognozi meteorologa, uveče se očekuje razvoj oblačnosti na sjeveru i sjeveroistoku koja će samo lokalno donijeti pljuskove sa grmljavinom u narednoj noći.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče na sjeveru pri pljuskovima pojačan, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini ujutro umjerena i jaka bura, a tokom dana južni vjetar.

Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH pretežno vedro.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica 11, Sokolac 13, Šipovo i Srebrenica 14, Bugojno, Rudo, Foča i Han Pijesak 15, Čemerno, Kneževo, Mrkonjić Grad, Livno i Sarajevo 16, Drvar, Ivan sedlo, Drinić i Kalinovik 17, Zvornik 18, Doboj, Tuzla, Gacko i Višegrad 19, Jajce, Sanski Most, Zenica, Banjaluka, Ribnik, Novi Grad, Ribnik i Srbac 20, Bileća, Prijedor i Mrakovica 21, Bihać, Bijeljina

i Trebinje 22, Mostar 24, te Gradačac i Neum 25 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija odvija nesmetano, uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se se izvode sanacioni radovi, pa iz AMS-a vozačima savjetuju da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise.

Duga je kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Izačić, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Preko Romanije će zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, uspon iz pravca Podromanije, dolaziti do povremenih obustava saobraćaja.

Iz AMS-a mole vozače za strpljenje i da prilagode brzinu kretanja, uz obavezno poštovanje saobraćajane signalizacije.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Izmjenjen je režim sabraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda minihidroelektrane Krupac do 5. septembra.

Na magistralnom putu od Višegrada do Brodara, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7.00 do 15.00 časova

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Preko Banj brda, na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina, kao i na magistrali Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad te mase saobraćaj i dalje obustavljen.

(Srna/Mondo)