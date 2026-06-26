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Upozorenje za kupače u Banjaluci: Voda na pet popularnih plaža mikrobiološki neispravna

Upozorenje za kupače u Banjaluci: Voda na pet popularnih plaža mikrobiološki neispravna

Autor Haris Krhalić
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Gradska inspekcija i Institut za javno zdravstvo RS testirali su vodu na banjalučkim kupalištima. Saznajte koje lokacije su bezbjedne, a koje zagađene.

14.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stigli su rezultati ispitivanja kvaliteta vode na banjalučkim rijekama uoči same ljetne sezone. Zdravstvena inspekcija Odjeljenja za inspekcijske poslove, u saradnji sa stručnjacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, sprovela je analizu uzoraka na sedam popularnih lokacija na rijekama Vrbas, Vrbanja i Suturlija.

Rezultati pokazuju da je voda mikrobiološki bezbjedna na samo tri kupališta.

Potpuno mikrobiološki ispravna voda utvrđena je na kupalištima "Slap" u Novoseliji, "Vrućica" u Srpskim Toplicama i na kupalištu "Suturlija". Na ovim mjestima građani mogu bezbjedno potražiti osvježenje tokom tropskih dana.

Sa druge strane, upozorenje je izdato za preostalih pet lokacija. Uzorci uzeti sa kupališta "Naša plaža", "Abacija", "Zelena" u naselju Obilićevo, kao i "Žuti most" u naselju Vrbanja i popularni "Zeleni vir" nisu prošli test ispravnosti. Voda na ovim mjestima nije mikrobiološki čista, zbog čega se ne smatra bezbjednom za kupanje, plivanje, sportove na vodi i rekreaciju.

Kupanje na sopstvenu odgovornost

Iz Gradske uprave napominju da ispitivanje kvaliteta vode na rijekama nije zakonska obaveza, ali se sprovodi redovano svake godine zbog zaštite zdravlja građana i velikog interesovanja javnosti. Naglašeno je da je ovdje riječ o otvorenim prirodnim vodotocima koji nisu registrovani kao zvanična javna kupališta.

Zbog toga na ovim lokacijama ne postoje propisani bezbjednosni uslovi niti stalni nadzor, pa građani sve banjalučke rijeke koriste isključivo na sopstvenu odgovornost.

Takođe, nadležni su pojasnili i zašto na plažama više nema tabli sa jasnim upozorenjima o kvalitetu vode. Ranijih godina građani su o lošim rezultatima testiranja bili informisani putem metalnih i PVC tabli postavljenih na samim lokacijama. Međutim, od te prakse se moralo odustati jer su neodgovorni pojedinci u kontinuitetu uništavali i uklanjali postavljene znakove upozorenja, čime su direktno ugrožavali zdravlje svojih sugrađana.

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Tagovi

kupanje Vrbas

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