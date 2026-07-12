Kako održavati montažni bazen? Ove tri navike čuvaju vodu čistom cijele sezone

Kako se pravilno održava montažni bazen i koje tačke svi zaborave da očiste? Pročitajte!

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Primijenite pravilo tri koraka i obratite pažnju na tri kritična mjesta u bazenu, pa ćete ovog ljeta uživati u vodi bez algi i prljavštine.

Filter-pumpa mora da radi najmanje 8 do 12 sati svakog dana i to, idealno, tokom dana.

Montažni bazeni u dvorištu su spas tokom vrelih ljetnjih dana, ali donose i jednu veliku obavezu – održavanje vode.

Za razliku od velikih, ugradnih bazena koji imaju snažne sisteme, montažni bazeni (bilo sa prstenom na naduvavanje ili metalnom konstrukcijom) imaju manju zapreminu vode i slabije pumpe. Zbog toga voda u njima može da se zamuti ili pozeleni za svega 24 do 48 sati ako napravite pauzu u održavanju.

Da bi voda cijelog ljeta bila bezbjedna za kupanje i savršeno čista, dovoljno je da se držite pravila od tri ključna koraka: cirkulacija, čišćenje i hemija.

Korak 1: Cirkulacija (Rad pumpe)

Najčešća greška koju ljudi kod nas prave jeste gašenje pumpe kako bi uštedjeli struju. Stajaća voda je idealno tlo za razvoj bakterija i algi. Filter-pumpa mora da radi najmanje 8 do 12 sati svakog dana i to, idealno, tokom dana kada je sunce najjače i kada se bazen koristi.

pumpa i montažni bazen

Izvor: Shutterstock

Kod manjih bazena sa papirnim filterom, budite spremni da uložak vadite i ispirate jakim mlazom vode iz baštenskog crijeva na svaka dva do tri dana, jer se sitne čestice i kreme za sunčanje brzo zalijepe za papirne nabore.

montažni bazen

Izvor: Shutterstock

Korak 2: Redovno čišćenje

Čak i najbolji filter ne može sam da uradi sav posao. Jednom nedjeljno je potrebno detaljno očistiti bazen:

Mrežicom pokupite lišće, bube i krupnu prljavštinu sa površine prije nego što potonu na dno.

pokupite lišće, bube i krupnu prljavštinu sa površine prije nego što potonu na dno. Četkom za bazen oribajte zidove i dno. Čak i kada voda djeluje čisto, na zidovima se stvara nevidljivi, klizavi sloj (biofilm) iz kog se kasnije razvijaju alge.

oribajte zidove i dno. Čak i kada voda djeluje čisto, na zidovima se stvara nevidljivi, klizavi sloj (biofilm) iz kog se kasnije razvijaju alge. Bazen usisajte pomoću ručnog usisivača koji se povezuje na baštensko crijevo ili pumpu, kako biste uklonili pijesak i zemlju sa dna.

kako se čisti montažni bazen

Izvor: Shutterstock

Korak 3: Hemijski balans

Održavanje hemije ne podrazumijeva samo nasumično ubacivanje tableta hlora. Da bi hlor uopšte djelovao, pH vrijednost vode mora biti stabilna – između 7,4 i 7,6. Ako je pH vrijednost preniska ili previsoka, hlor gubi moć, a voda počinje da peče za oči i muti se. Testirajte vodu tračicama jednom do dvaput nedjeljno, korigujte pH vrijednost, a jednom nedjeljno (obavezno uveče, kada zađe sunce) uradite takozvano „šokiranje“ bazena povišenom dozom hlora u prahu.

Kritične tačke: Gdje alge najprije napadaju?

Kada čistite bazen, postoje tri mjesta na kojima je cirkulacija vode najslabija i gdje prljavština najbrže stagnira.

U galeriji pogledajte ideje za bazene.

Vidi opis Kako održavati montažni bazen? Ove tri navike čuvaju vodu čistom cijele sezone bazeni slike ideje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 10 / 10

To su kritične tačke koje većina vlasnika preskoči, pa se iznenade kada voda iznenada pozeleni:

Iza i oko bazenskih merdevina: Plastične ili metalne stepenice blokiraju slobodan protok vode. Prostor između stepenika i zida bazena je omiljeno mjesto za skupljanje algi. Prilikom svakog četkanja, obavezno detaljno izribajte ovaj dio. Oko mlaznica (ulaza i izlaza za pumpu): Iako ovdje voda cirkuliše, na samim plastičnim prstenovima i u naborima crijeva sa unutrašnje strane bazena često se hvataju naslage prljavštine i krema za sunčanje. Spojevi na dnu bazena (ivice): Tamo gdje se dno bazena spaja sa bočnim zidovima stvara se ugao u kom se taloži najviše teške prljavštine, pijeska i prašine. Običan filter ne može da povuče taj talog, pa te ivice morate preći četkom i usisivačem svake nedjelje.

Uz malo discipline i obraćanje pažnje na ove skrivene kutke, vaš montažni bazen će ostati bezbjedna, mirisna i kristalno čista oaza tokom čitave sezone.

(Lepa i srećna/Mondo)