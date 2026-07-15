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Buđ na silikonu u kupatilu nestaje bez ribanja: Trik iskusnog majstora sa jednom prostom namirnicom

Buđ na silikonu u kupatilu nestaje bez ribanja: Trik iskusnog majstora sa jednom prostom namirnicom

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Svi imamo u kući jedan sastojak koji će kao gumicom obrisati svu buđ sa ivica vaše kade ili tuš kabine.

Kako ukloniti buđ sa silikona u kupatilu pomoću bijelog sirćeta Izvor: Shutterstock
  • Postoji efikasnije rješenje za uklanjanje buđi sa silikona od izbjeljivača, jer prodire dublje u materijal.
  • Ostavite da djeluje najmanje sat vremena, a idealno preko noći.
  • Soda bikarbona i ulje čajevca mogu dodatno pojačati efekat i spriječiti ponovno stvaranje buđi.

Crne fleke na silikonu oko tuš-kabine ili kade čest su problem u kupatilima. Vlaga pogoduje razvoju buđi, a pošto je silikon porozan, spore mogu da prodru duboko u materijal, zbog čega ih nije lako ukloniti.

Mnogi posežu za izbjeljivačem, ali stručnjaci upozoravaju da on uglavnom uklanja buđ samo sa površine, dok spore ostaju u unutrašnjosti silikona. Zbog toga se buđ često brzo vraća. Majstor Teri Aleksander preporučuje jednostavnije i prirodnije rješenje - belo sirće.

"Bijelo sirće je prirodno i efikasno sredstvo za uklanjanje buđi zahvaljujući svojim kiselim svojstvima", objašnjava stručnjak. Sirćetna kiselina razgrađuje spore buđi, a pritom je dovoljno blaga da ne ošteti niti promijeni boju silikona.

Kako da uklonite buđ sa silikona

Naprskajte obilnu količinu bijelog sirćeta direktno na dijelove silikona zahvaćene buđi. Ostavite da djeluje najmanje jedan sat, a za najbolje rezultate preko noći.

Izvor: Shutterstock

Pošto bijelo sirće ima intenzivan miris, tokom čišćenja otvorite prozor ili uključite ventilaciju. Kada sirće odstoji, uzmite staru četkicu za zube ili malu četku sa čvrstim vlaknima i nežno istrljajte silikon. Buđ bi trebalo da se lako ukloni.

Na kraju isperite toplom vodom i dobro osušite silikon čistom krpom, jer će suva površina usporiti ponovno stvaranje buđi, piše Metro. Za još bolji efekat možete koristiti kombinaciju bijelog sirćeta, sode bikarbone i nekoliko kapi ulja čajevca, koja dodatno pomaže u uklanjanju buđi i održava silikon duže čistim.

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Tagovi

buđ čišćenje sredstvo za čišćenje

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