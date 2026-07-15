Sedam ljetnjih filmova koji su idealni za odmaranje mozga

Donosimo ljetnje naslove koji su idealni za predah nakon napornog dana

Izvor: printscreen/youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Ljeto je, i ruku na srce, pretoplo je da bismo trošili energiju još i na teške teme, komplikovane zaplete ili mračne drame nakon napornog dana. Jednostavno, nemamo živaca za teške naslove.

Sve što nam je sada potrebno jeste opuštanje, lagana razbibriga, malo sunca na ekranu i romanse, dobra atmosfera i priča koja će nas nasmejati i popraviti raspoloženje.

Zato smo odabrali sedam naslova koji su idealni za opuštanje na kraju dana, a koji ne zahtjevaju da vam mozak radi na "maks".

1. The Proposal (2009)

Stroga i hladna šefica iz Njujorka saznaje da će biti deportovana u Kanadu. U panici, primorava svog mladog asistenta da se lažno vjenčaju. Međutim, plan se komplikuje kada moraju da odu na Aljasku i posete njegovu veliku, otkačenu i nevjerovatno toplu porodicu koja jedva čeka svadbu.

2. Mamma Mia! (2008)

Na prelijepom grčkom ostrvu, mlada Sofi se priprema za vjenčanje i želi da je otac isprati do oltara. Problem je što njena majka nikada nije otkrila ko je on. Sofi pronalazi majčin stari dnevnik, otkriva tri potencijalna kandidata i svu trojicu tajno poziva na svadbu, što dovodi do potpunog, ali zabavnog haosa uz legendarne pjesme grupe ABBA.

3. Meet the Parents (2000)

Dobrodušni bolničar Greg odlazi za vikend kod roditelja svoje djevojke sa namjerom da je zaprosi. Tamo ga dočekuje njen otac, tvrdoglavi bivši CIA agent koji je ekstremno sumnjičav prema svakom muškarcu koji priđe njegovoj ćerki. Greg upada iz katastrofe u katastrofu pokušavajući da se dokaže.

4. Under the Tuscan Sun (2003)

Nakon iznenadnog i bolnog razvoda, književnica iz Amerike odlazi na turističko putovanje u Italiju. Tamo, potpuno impulsivno, kupuje staru, ruiniranu vilu u prelijepoj Toskani. Kroz renoviranje kuće, ona započinje renoviranje sopstvenog života, pronalazeći nove prijatelje, lokalne osobenjake i novu ljubav.

5. Letters to Juliet (2010)

Mlada djevojka tokom odmora u Veroni pronalazi ljubavno pismo iz 1960. godine, skriveno u zidu gde zaljubljeni tradicionalno ostavljaju poruke Šekspirovoj Juliji. Ona odlučuje da odgovori na njega, što inspiriše stariju Engleskinju (autorku pisma) da posle 50 godina dođe u Italiju. Njih dve, uz pratnju autoričinog prilično sumnjičavog unuka, kreću na prelepo ljetnje putovanje kroz Toskanu u potrazi za tom davno izgubljenom ljubavlju.

6. My Big Fat Greek Wedding (2002)

Tula je tridesetogodišnja Grkinja koja živi u Čikagu i čitava familija je pritiska da se konačno uda za "dobrog grčkog dečka". Ona se, međutim, zaljubljuje u Amerikanca koji je sve ono što njeni tradicionalni roditelji ne žele. Film prati urnebesne pripreme za njihovo venčanje i sudar dve potpuno različite kulture.

7. Ticket to Paradise (2022)

Davno razvedeni bračni par, koji ne može da podnese jedno drugo, prinuđen je da udruži snage i otputuje na Bali. Njihov zajednički cilj je da spreče svoju ćerku da se uda za lokalca kojeg je tek upoznala, kako ne bi napravila istu grešku koju su oni napravili prije 25 godina. Naravno, tropski raj ima druge planove za njih.: