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Ova 3 filma o avionskim nesrećama će vam zalediti krv u žilama: Garantuju napetost do posljednjeg trenutka

Ova 3 filma o avionskim nesrećama će vam zalediti krv u žilama: Garantuju napetost do posljednjeg trenutka

Autori Dušan Volaš Autori mondo..rs
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Ako volite čist adrenalin, napetost do posljednjeg minuta i borbu za opstanak, izdvojili smo za vas tri apsolutno najbolja filma o avionskim katastrofama koje morate da pogledate.

Top 3 filma o avionskim nesrećama Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Iako statistika uporno dokazuje da je avion najbezbednije prevozno sredstvo na svijetu, strah od letenja i dalje je jedan od najčešćih među ljudima, a Holivud to jako dobro zna. Trenutak kada se upali lampica za vezivanje pojaseva, propadanje u turbulenciju i panika u pilotskoj kabini – to su recepti za trilere od kojih srce kuca u sekundi.

Ako volite čist adrenalin, napetost do poslednjeg minuta i borbu za opstanak, izdvojili smo za vas tri apsolutno najbolja filma o avionskim katastrofama koje morate da pogledate.

film Let trejler
Izvor: Youtube / Rotten Tomatoes Trailers

1. Let (Flight, 2012) 

Denzel Vašington je za ovu ulogu potpuno zasluženo bio nominovan za Oskara. On igra iskusnog pilota Vipa Vitakera, koji uspijeva da izvede nemoguće – nakon katastrofalnog kvara na letjelici, on okreće avion naopako kako bi ga stabilizovao i prizemljuje ga uz minimalne žrtve.

Sama scena nesreće je toliko realistično i brutalno snimljena, da ćete se držati za naslon fotelje. Međutim, pravi triler počinje nakon pada, kada istraga pokaže da je pilot u krvi imao alkohol i kokain. Da li je on heroj koji je spasio putnike ili krivac koji treba da ide na robiju?

Izgnanik film trejler
Izvor: Youtube / Rotten Tomatoes Classic Trailers

2. Izgnanik (Cast Away, 2000) 

Iako se većina ljudi ovog filma seća po Tomu Henksu i njegovom loptastom prijatelju Vilsonu na pustom ostrvu, scena pada aviona kompanije FedEx u Pacifik smatra se jednom od najstrašnijih ikada snimljenih. Zvuk u ovoj sceni je sve. Nema muzike, čuju se samo jezivi zvuci savijanja metala, alarmi, grmljavina i panika posade dok avion tone u crni, olujni okean. Ovaj film savršeno prikazuje prelaz iz svakodnevne poslovne rutine u sekundu u kojoj se borite za goli život protiv podivljale prirode.

3. Živi (Alive, 1993) / Društvo snega (Society of the Snow, 2023) – Istinit užas u Andima

Ako više volite akciju zasnovanu na stvarnim događajima, priča o padu urugvajskog aviona sa mladim ragbistima u surove, sniegom okovane Ande 1972. godine ostaviće vas bez teksta. Možete birati između kultnog klasika "Alive" iz devedesetih ili novije, modernije i nevjerovatno napete španske verzije "Society of the Snow".

Za razliku od klasičnih holivudskih akcionih filmova gdje sve eksplodira, ovdje je fokus na čistom instinktu za preživljavanje nakon što se avion bukvalno prepolovi u vazduhu udarcem u planinski vrh. Triler koji se odvija na 4.000 metara nadmorske visine nateraće vas da se zapitate: Šta bih ja uradio da preživim?

Pogledajte trejler:

Society of the snow trejler
Izvor: Youtube / Netflix

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